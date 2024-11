Bejelentették az 5%-os lakáshitelkamat feltételeit, tavasszal indul az akció

Nem mindenkinek, csak a 35 év alatti fiatalok első, energiatakarékos lakásaihoz tennének elérhetővé 5%-ot nem meghaladó hitelkamatot a bankok, ezekre is csak abban az esetben, ha a lakás legfeljebb 60 négyzetméteres, és négyzetméterára 1,2 millió forint alatti. A kedvezményes kamat nem a futamidő végéig, csak az első 5 évre szólna, és korlátozott időre, 2025. április 1-től 2025. október 31-ig tartana a bankok vállalása. Egyelőre nem egyértelmű, a bankok összes feltételét elfogadja-e a kormány.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember 19-én szólította fel a bankokat arra, hogy önkéntesen 5% alatti THM-mel nyújtsanak lakáscélú hitelt a lakosságnak, és az erről szóló javaslatukat két hónap alatt dolgozzák ki.

A határidőre elkészült a bankok javaslata,

a Magyar Bankszövetség hétfő délelőtti közleménye ugyanis így szól, kiemelések tőlünk:

"A családalapításhoz vezető út lényeges eleme az önálló otthon megteremtése. A mai társadalmi helyzetben, ehhez kínálati oldalon megfelelő számú, méretű, minőségű és árazású lakóingatlanra van szükség. Az ingatlanfejlesztések elindulásával párhuzamosan a bankszektor, szoros együttműködésben a Kormánnyal, keresi azokat a lehetőségeket, ahol a lakáskeresleti oldalt, különösen a fiatalokat, megfelelő jelzáloghitelekkel tudja ellátni a megfizethető ingatlanok megvásárlásához.

A magyar bankszektor az elmúlt évtizedben jelentős szerepet játszott a hazai gazdaság stabilitásának megőrzésében, fejlesztésében. Előre tekintve továbbra is elkötelezett Magyarország pénzügyi stabilitása, a gazdaságfejlesztési megoldások támogatása, a gazdasági verseny élénkítése és kiemelten a családtámogatások iránt. Ezért a Nemzetgazdasági Miniszter Úr önkéntes jelzáloghitel kamatplafon bevezetéséről szóló bejelentéseiben foglaltakra és a Kormány új Gazdaságpolitikai Akciótervében meghatározott programpontra, ezúton támogatólag felhívjuk tagbankjaink figyelmét. Az egyes banki kamatszintek megállapítása minden tagbank saját és önkéntes döntése.

Mindazonáltal – tagbankjaink figyelmének felhívásával az önkéntes vállalás lehetőségére – elősegítjük a kormányzati szándékot, mely szerint ez a konstrukció

a 35 év alatti fiatalok első zöld - legfeljebb 68 kWh/m2/év primerenergia-igényű és minimum A+ energetikai besorolású - lakásához jutását segíti,

amennyiben az maximum 60 m2-es, a bruttó ára kevesebb, mint 1,2 millió forint/m2. Az önkéntesen csatlakozó bankok olyan jelzáloghitelt nyújthatnak, melynek nincs folyósítási-, és hitelbírálati díja, és az éves kamata az első öt évre kedvezményesen maximum 5%. A kedvezményes konstrukció tervezett időtartama: 2025. április 1-től – 2025. október 31-ig tart, amennyiben nem lesz olyan piaci kamatszint változás, mely az akciót ellehetetleníti.

Üdvözöljük a GVH sajtóközleményét, mely az önkéntes vállalás vonatkozásában megerősíti annak piaci versennyel való összhangját, versenyt támogató jellegét.

A Magyar Bankszövetség bízik abban, hogy az alacsony kamatozású jelzáloghitelek ösztönözni fogják a szereplőket arra, hogy korszerű új lakásokat építsenek, hiszen a kereslethez szükséges kedvezményes kamatozású hitel biztosított lesz.

A Magyar Bankszövetség által többször kifogásolt kamatstop év végi, várható kivezetését ismételten kérjük. Meggyőződésünk, hogy ennek kivezetése a piaci viszonyokban gyors helyreállást, a hitelezésben pedig dinamizmust fog jelenteni."

Mivel a szeptemberi bejelentés óta nem csökkent, sőt emelkedett a hozamkörnyezet, nem meglepetés, hogy a bankok csak egy rendkívül szűk kör számára nyújtanának 5% alatti kamatozású lakáshitelt. Jelenleg 6,5% körüli átlagkamattal ajánlják a lakáshiteleket, és lényegében csak egyedi kedvezmények mellett fordul elő 6% alatti szint.



A változásnak még az új lakások piacának közeljövőben várható fellendülése esetén is csak a hitelpiac szűk szegmensére lesz érdemi hatása, hiszen a hitelezési célok dötnő részét a használt, rosszabb energiahatékonyságú lakások adásvétele teszi ki, és ebben nem várható földcsuszamlásszerű változás az új építésű lakások korlátozott kínálata miatt. A fenti energetikai megkötés megfelel annak, amit a 10%-os önerő lehetőségének legutóbbi kiterjesztésekor az MNB is megfogalmazott.



Jelenleg vidéken és Budapest külső kerületeiben jellemzők csak az 1,2 millió forint alatti négyzetméterárak az új lakásoknál, ezeken belül is a kisebb méretű, legfeljebb 60 négyzetméteres lakások keresletének adhat ösztönzést a bankok önkéntes vállalása.



A kormány eddig nyitottak tűnt az igénybe vevők lehetséges körét erőteljesen szűkítő elképzelésre, még a Nemzeti Konzultációba is bekerült, hogy a fiataloknak szólna az 5% alatti hitelkamat lehetősége. Egyelőre azonban nem egyértelmű, hogy a bankok feltételeit egy az egyben elfogadja-e Nagy Márton minisztériuma.

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint a piaci kínálatban szereplő mintegy 6600 budapesti új lakásból mintegy 600 lakás négyzetméterára nem haladta csak meg a nyáron az 1,2 millió forintot négyzetméterenként, a kerületi átlagokat nézve pedig mindössze hat kerületben (XV., XVI., XVII., XX., XXI., XXIII.) marad ez alatt az átlag.

