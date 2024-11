Forradalmi lépésre készül az egyik nagy jegybank

Az Indiai Központi Bank (RBI) 2025-ben kísérleti programot indít, amely helyi felhőalapú adattárolást kínál a pénzügyi cégeknek megfizethető áron. A projekt célja, hogy versenyképes alternatívát nyújtson a külföldi felhőszolgáltatókkal szemben, és elősegítse az adatok lokalizálását. A kezdeményezés az első ilyen jellegű lépés egy jelentős globális központi bank részéről.

Az International Data Corporation jelentése szerint Indiában a felhőszolgáltatások piaca gyorsan növekszik. 2023-ban 8,3 milliárd dollárra becsülték, és várhatóan 2028-ra eléri a 24,2 milliárd dollárt. Jelenleg azonban ezt a piacot nagyrészt külföldi cégek uralják.

A projekt részleteiről két, az ügyet ismerő forrás nyilatkozott a Reutersnek, akik a beszélgetések bizalmas jellege miatt névtelenek kívántak maradni. Az egyik forrás, aki vezető beosztásban dolgozik a projekten, elmondta:

A következő hónapokban szeretnénk kisebb léptékben elkezdeni a megvalósítást.

A kísérleti projektet fokozatosan terjesztik ki a következő években. A felhőszolgáltatást elsősorban a kisebb banki és pénzügyi szolgáltató cégek igényeit szem előtt tartva építik ki, amelyek számára a jelenlegi piaci ajánlatok gyakran megfizethetetlenek.

Az RBI kormányzója, Shaktikanta Das tavaly decemberben jelentette be először a terveket egy nyilvános felhő létrehozásáról a pénzügyi szolgáltatási ágazat számára. A kezdeti munkálatokat a központi bank kutatási szárnya, az Indian Financial Technology and Allied Services (IFTAS) irányítja. A tervek szerint a későbbiekben egy vagy több magánszektorbeli technológiai céggel partnerségben fejlesztik tovább a projektet.

A finanszírozást kezdetben a központi bank 229,74 milliárd indiai rúpia (2,72 milliárd dollár) értékű eszközfejlesztési alapjából biztosítják. A második forrás szerint egy későbbi szakaszban az RBI pénzügyi cégeket fog felkérni, hogy vállaljanak részesedést a projektben.

Az IFTAS októberben közzétett közbeszerzési dokumentuma szerint az RBI csak olyan, Indiában bejegyzett cégeket hívott meg a projektre való pályázásra, amelyeknek van előzetes tapasztalatuk a felhővel kapcsolatos megoldások kiépítésében. A pályázóknak Mumbaiban és Hyderabadban kell adatközpontokat létrehozniuk.

Óriási az érdeklődés a partnerségre jelentkező magánszereplők részéről. Jelentős számú informatikai vállalat és indiai felhőszolgáltató vállalat jelezte érdeklődését

- tette hozzá az egyik forrás.

A projekt az RBI azon törekvésének része, hogy lokalizálja a fizetéseket és a pénzügyi adatokat, ezáltal növelve az ország adatbiztonságát és szuverenitását a pénzügyi szektorban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images