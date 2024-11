Nagy fejlesztésre készül az EKB, ráeresztik a mesterséges intelligenciát az árakra

A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) az Európai Központi Bankkal és a Detusche Bundesbankkal együttműködve vizsgálja, hogyan lehetne a generatív mesterséges intelligenciát alkalmazni az inflációs előrejelzés javítására - számolt be a Finextra.

A Spectrum projektnek nevezett program célja, hogy a fogyasztói árakra vonatkozó adatokból - amelyek gyakran nyersek, nagy mennyiségűek és túlságosan strukturálatlanok ahhoz, hogy manuálisan feldolgozhatók legyenek, és az eredmények elemzése széles körű automatizálást igényel - hasznosítható következtetéseket vonjon le.

A projekt azt vizsgálja, hogyan lehetne a generatív AI technológiát felhasználni

több milliárd egyedi termékleírás és ármegfigyelés automatikus kategorizálására az inflációs előrejelzések javítása érdekében.

A kezdeti kísérletek során az algoritmusok az Európai Központi Bankok napi áradataiból származó adatokat olyan globálisan szabványosított háztartási kiadási kategóriákhoz rendelik hozzá, mint az ENSZ egyéni fogyasztás cél szerinti osztályozása (COICOP).

A BIS szerint a kifejlesztett algoritmusok és meglátások Európán kívül is alkalmazhatók: a képzési adathalmaz globális kiskereskedelmi láncokat és több európai nyelvet is lefed, a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) pedig lehetővé teszik, hogy a megállapítások a képzési halmazban nem szereplő nyelvekre is kiterjeszthetők legyenek.

Címlapkép forrása: Shutterstock