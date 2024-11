Felfedte 2025-ös terveit a Revolut: jönnek a jelzáloghitelek és az ATM-ek

A Revolut bejelentette ambiciózus terveit a 2025-ös évre vonatkozóan. Az idén már több mint 10 millió új ügyfelet szerző, és ezzel az 50 milliós határt átlépő fintech most új termékek és szolgáltatások bevezetésének felgyorsítására összpontosít - derült ki a Revolut közleményéből

A Revolut társalapítói, Nik Storonsky és Vlad Yatsenko a vállalat londoni "The Revolutionaries" rendezvényén osztották meg a cég jövőképét. Az eseményen ünnepelték azt is, hogy a Revolut elérte az 50 milliós ügyfélszámot.

A bejelentett újdonságok között szerepel egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely segíti az ügyfeleket a pénzügyi döntéshozatalban és az okosabb pénzhasználati szokások kialakításában. A fokozatos bevezetést jövőre tervezik, és idővel folyamatosan fejlesztik majd a rendszert.

A fintech a jelzáloghitel-piacra is be kíván törni. Először Litvániában, majd 2025 későbbi részében Írországban és Franciaországban vezetik be jelzáloghitel termékeiket. Céljuk egy teljesen digitális, gyors folyamat kialakítása, amely

akár egy munkanapon belül képes végleges ajánlatot adni.

A Revolut saját márkás ATM-ek bevezetését is tervezi. Az első ilyen automatákat 2025 elején Spanyolországban helyezik üzembe. Ezek az ATM-ek hosszabb távon készpénzbefizetéseket is elfogadnak, fejlett biztonsági megoldásokkal, például arcfelismerő személyazonosság-hitelesítéssel.

A Revolut Business üzletága várhatóan tovább bővül: 2025-ben bevezetik az első vállalati hiteltermékeiket Európában, és céljuk, hogy jövőre az összes uniós piacon az egyik legjobb üzleti megtakarítási kamatlábat kínálják.

Címlapkép forrása: Shutterstock