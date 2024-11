Nagy Márton minisztériuma szerint 20 milliárdot hagy a jelzáloghiteleseknél a kamatstop újabb meghosszabbítása

A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, az intézkedés újabb fél évvel, 2025. június 30-ig védi az érintett jelzáloghiteleseket. A kamatstop jelenleg 291 ezer jelzáloghitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen,

a fennálló tőketartozás meghaladja az 1220 milliárd forintot, ami a teljes jelzáloghitel-állomány ötödét jelenti.

A kamatterhek drasztikus emelkedésének elkerülése érdekében 2022 januárjában vezette be a kormány a lakossági kamatstopot, amelyet később kibővített és többször is meghosszabbított. A kamatstop bevezetésétől 2024 végéig terjedő három év alatt 300 milliárd forintos megtakarítást jelent, ennyivel több maradt az érintett családok zsebében – közölte adatát a minisztérium.

Alábbi táblázatunk közelmúltbeli elemzésünkből való, összhangban áll a minisztérium közlésével az állományra vonatkozóan.

A közlemény szerint a kormány úgy gondolja, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetben még nem indokolt ennek az intézkedésnek az eltörlés, ezért arról döntött, hogy 2025. június 30-ig meghosszabbítja a lakossági kamatstop intézményét.

A kormány intézkedése fél év alatt újabb 20 milliárd forintos megtakarítást jelent a családok számára

– közölte az NGM.

Nem volt meglepetés a tegnapi bejelentés, közelmúltbeli elemzésünk szerint maguk a bankok is erre számítottak, hiszen az aktuálisan 6,5%-os BUBOR és a kamatstop 2%-os referenciakamat-szintje között továbbra is nagy a rés, és egyelőre nincs is kilátás a jelentős szűkülésére. Ugyanakkor rossz hír a piacnak, hogy továbbra sincs szó fokozatos kivezetésről, amit a bankok szorgalmaznának, és életszerű lépés lenne. A jegybank szerdán közzétett stabilitási jelentése szerint a kamatstopból származó kockázat mérséklődött a kamatkörnyezet már bekövetkezett csökkenésének köszönhetően. Az elemzés alapján a medián törlesztőrészlet-emelkedés az intézkedés kivezetése esetén mindössze havi 5 ezer forint lenne,a sérülékenynek tekinthető hitelállomány pedig a teljes jelzáloghitel-állományon belül mindössze 2 százalék.

