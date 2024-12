Magyarországon is bevezeti a Citi az új AI-fejlesztését

A Citigroup szerdán új mesterséges intelligencia-eszközöket vezetett be nyolc országban, amelyeket mintegy 140 ezer alkalmazott használhat majd. A bank két fő eszközt mutatott be: a Citi Assistot, amely a belső irányelvekben és eljárásokban segít eligazodni, valamint a Citi Stylust, amely dokumentumok összefoglalására és összehasonlítására képes. Az új technológiák bevezetése a bank termelékenységének növelését és a munkafolyamatok egyszerűsítését célozza. Az AI-technológiák gyakorlati alkalmazásáról lesz szó a Portfolio március 5-ei AI in Business rendezvényén, regisztráció és részletek itt!