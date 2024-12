Úgy néz ki, 2025 lesz a befektetési bankok aranyéve

Portfolio 2024. december 09. 09:23

Több tranzakcióra és növekvő bevételekre számítanak a befektetési bankárok jövőre, köszönhetően az új amerikai kormány várható piacbarát politikájának is. A fejvadászok már most megnövekedett munkaerőkeresletet érzékelnek a befektetési bankok részéről, és a bankárok bónusza is emelkedhet 2025-ben.