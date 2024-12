Idén is a pénz körül forgott a Föld

Megjelent az OECD pénzügyi nevelésért felelős szervezetének (OECD/INFE) éves jelentése a 2012 óta a világ egyre több országában működő, elsősorban a fiatalokat célzó oktató programok idei eredményeiről. A jelentés 98 országot tanulmányozott, ahol 24 millió fiatalhoz jutottak el az alapvető pénzügyi ismeretek e programban. A magyar diákok pénzügyi neveléshez való hozzáférése továbbra is kiemelkedő.

Mi történt pénzügyi nevelés terén 2024-ben a világban?

Az OECD/INFE frissen kiadott 2024. évi jelentése átfogó – bár nem teljeskörű – képet ad arról, hogy a Nemzetközi Pénz Hét (Global Money Week) kezdeményezés keretei között milyen pénzügyi tudatosságot fejlesztő aktivitások zajlottak idén a világ 98 országában, több mint 24 millió gyermeket és fiatalt elérve.

A Nemzetközi Pénz Hét kezdeményezés célja, hogy világszinten minden gyermek már kiskorától kezdve hozzájuthasson megfelelő szintű pénzügyi oktatáshoz, amelynek révén kialakulhatnak egyéni és társadalmi szinten is a jóllét növeléséhez szükséges készségeik és attitűdjeik. A program elindítója a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Pénzügyi Szervezet volt, majd az egyre több országban meghonosodó pénzügyi edukációs programsorozat szervezését az OECD/INFE vette át. A 2012-es kezdetek óta a világ 176 országában valósult meg valamilyen pénzügyi tudatosságot fejlesztő program, nagyságrendileg 60 millió fiatalt elérve. Magyarország 2015-ben csatlakozott résztvevőként az európai, majd a világszintű programsorozathoz a széleskörű összefogással megvalósuló PÉNZ7 program révén.

A Nemzetközi Pénz Hét szlogenje idén a „Védd a pénzed, biztosítsd a jövőd” volt, így az egyes országok edukációs programjainak fókuszában annak tudatosítása állt, hogy mennyire fontos a felelősségteljes hozzáállás és a tájékozottság a személyes pénzügyeinkben, ismerve és felismerve a lehetséges kockázatokat. Erre a helyi programszervezők tetszőleges, az adott ország sajátosságainak megfelelő eszközöket és módszereket használhattak, ezek közül mutatja be a jelentés néhány ország gyakorlatát.

Világszerte elterjedt módszer az üzenetek fiatalokhoz és helyenként akár felnőtt célcsoportokhoz való eljuttatására is a workshopok, webináriumok és élő vagy online előadások tartása, találkozhatunk ezekkel például Brazília, Ecuador, Marokkó, Írország 2024-es gyakorlatában is. Több helyen multimédiás tartalmakat, elsősorban figyelemfelhívó videókat, közösségi média tartalmakat, kampányokat készítenek a szervezők, a jelentés példaként említi erre Albániát, Argentínát, Görögországot, Indiát vagy Perut is. Közkedvelt gyakorlat a különböző pályázatok, versenyek szervezése, többek között Litvánia, Malajzia, Ukrajna vagy Togó fiataljai mérethették meg magukat ilyeneken.

A kreatív módszerek sorát erősítik a pénzügyi oktatási játékok. Belgiumban például a pénzügyi felügyeleti hatóság 1-2. évfolyamosoknak indított „A költségvetés ABC-je” elnevezésű játékot, a Görög Bankmúzeum élő árverés szimulációt tartott, a Suriname-i Központi Bank pedig ötnapos kincsvadászatot szervezett 15-18 éveseknek, amelynek részeként pénzügyi intézményeket látogattak meg.

A magyar PÉNZ7 program nemzetközi szinten elismert

Magyarországot a 2015-ös csatlakozás után a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét rendhagyó tanórái és kísérőprogramjai révén hamar a Nemzetközi Pénz Hét legjobbjai közé sorolták. A magyar program 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is bekerült a legsikeresebbnek ítélt Nemzetközi Pénz Hét programok közé. A 2019-es „Nemzetközi Pénz Hét Kiválósági Díj” elismerésre a rangos nemzetközi zsűri a magyar PÉNZ7-et – 170 ország közül Európából egyedüliként – a globálisan legjobbnak ítélt öt ország közé sorolta. A programsorozat szervezését a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Pénzügyi Szervezettől átvevő OECD/INFE 2022. évi nemzetközi jelentése is kiemelte hazánkat a nemzetközi szinten kimagasló diákelérés és a magyarországi program pénzügyi tananyagait is készítő Pénziránytű Alapítvány szórakozva oktató fejlesztései révén. Ez a jelentés azt is megállapította, hogy a magyar PÉNZ7 program sikerét a kormányzati, civil és üzleti szféra szoros együttműködése tette lehetővé. 2015 óta a kezdeményezés országos pénzügyi oktatási programmá nőtte ki magát, amely a tíz év alatt összesen 1 700 000 tanulót ért már el. 2024-ben 1290 iskolából 203 000 diák csatlakozott a PÉNZ7-hez, amely továbbra is kiemelkedő lakosságarányos részvételi eredmény a nemzetközi mezőnyben.

A magyar tematikus programsorozat fókuszában – a számos kísérőprogram, mint például webináriumok, kreativitási- és tudásversenyek mellett – az iskolákban országszerte megvalósuló pénzügyi-gazdasági témájú tanórák állnak, melyek megtartásához évről évre minden szükséges feltételt biztosítanak a szervezők a kezdeményezéshez csatlakozó iskolák tanárai számára. Az intézmények tanrendjéhez igazodó tematikus hét során a diákok saját osztálytermeikben játékos tananyag segítségével sajátíthatják el és gyakorolhatják a pénz hétköznapi használatához kapcsolódó ismereteket és készségeket. Egyedülálló lehetőségként önkéntes pénzügyi szakemberek és vállalkozók is segítik a pedagógusokat.

Folytatása következik

Bár az idei évet összegző jelentés csak most készült el, az OECD/INFE és a globális programban résztvevő tagországok szervezői már gőzerővel készülnek a 2025 márciusi folytatásra. A program honlapján található információk szerint a jövő év szlogenje a „Gondolkodj, mielőtt döntesz, tervezz a holnappal!” lesz, vagyis továbbra is a jövő döntéseinek bölcs átgondolására tanítják majd világszerte a fiatalokat. A magyar szervezők is már készülnek az itthon 2025. március 3-7. között megrendezendő következő PÉNZ7-re, amelynek fókuszában a befektetések és a kiberbiztonság lesznek, ugyanakkor az iskolák és az önkéntes szakemberek „Gondolkozz és vállalkozz!” témakörben is csatlakozhatnak a programhoz, egészen a témahét végéig.

A pénzügyi nevelés a jólét megteremtésének alapköve

A pénzügyi nevelés kiemelkedő fontosságát számos kutatás is megerősítette már. Az OECD tanulói teljesítményértékeléssel foglalkozó programja, a PISA a matematikai, szövegértési és természettudományi jártasság mellett néhány évente a pénzügyi műveltség szintjét is méri, azt vizsgálva, hogy a 15 éves tanulók milyen mértékben rendelkeznek a jelenlegi és jövőbeli sikeres pénzügyi döntéseik meghozatalához szükséges készségekkel. Az idén nyáron megjelent, a 2022-es, negyedik nemzetközi mérés eredményeit összefoglaló magyar jelentés a család és a pénzügyi termékhasználat pénzügyi műveltség fejlesztő szerepe mellett rámutatott az iskolai pénzügyi nevelés fontosságára, amely a családi háttérből adódó hiányosságokat kompenzálhatja: az abból fakadó egyenlőtlenségeket sikeresen mérsékelheti az egyének és a társadalom szintjén is.

Az 2024-ben tizedik jubileumát ünneplő PÉNZ7 program és a Pénziránytű Alapítvány több mint évtizedes pénzügyi nevelést segítő tevékenysége is hozzájárulhatott ahhoz a megnyugtató eredményhez, amelyet a PISA 2022-es pénzügyi műveltség mérésén teljesítettek a magyar diákok: az általuk elért átlagpontszám (492) meghaladta a mérésben részt vevő 20 ország átlagát (475 pont).

A szerzők a Pénziránytű Alapítvány munkatársai

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio