63 milliós bírságot kapott a nyakába a MagNet-csoport az MNB-től

Az MNB csoportszintű átfogó vizsgálata nyomán összesen 63 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra és a MagNet Faktorra, egyebek közt a vállalatirányítás, hitelkockázat, követelésminősítés és értékvesztésképzés, tőkemegfelelés és IT biztonság kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a bankcsoport megbízható működését, de mielőbbi kijavításuk szükséges - közölte a felügyelet.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – csoportszintű átfogó vizsgálatot végzett a MagNet Magyar Közösség Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) és a MagNet Faktor Zrt.-nél (MagNet Faktor), amely a 2021. március 31-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot ölelte fel.

Mint az MNB megállapította, a MagNet Bank csoportirányítási tevékenysége – elsősorban a szabályozottság, a csoportszintű irányítás és a szakterületi irányítás terén – fejlesztésre szorul. A bank csoportirányító szabályozási keretrendszere nem kontrollálja teljeskörűen a MagNet Faktor tevékenységét. Hibák merültek fel a javadalmazási politika előírásainak alkalmazása és felülvizsgálata, a kiszervezési szabályzat teljeskörűsége, és a belső ellenőrzés nyomonkövetési tevékenysége terén. Nem megfelelő a bank összeférhetetlenségek kezelésével kapcsolatos eljárása, a csalásgyanús események gyakorlati azonosítása. Az adatszolgáltatás informatikai (IT) támogatottsága sem kielégítő.

A bank nem megfelelően szabályozza a nagykockázatvállalások azonosítására, mérésére, kezelésére vonatkozó belső folyamatait, s azokról nem szolgáltat teljes körű és megbízható adatokat a felügyelet felé. Fejlesztésre szorul a teljes körű banki és bankcsoporti szintű ügyfélcsoport-nyilvántartás. Problémákat azonosított az MNB a monitoring tevékenységnél is, továbbá feltárta, hogy a problémás ügykezelés folyamatát nem megfelelően szabályozta a bank, az azzal kapcsolatos egyes döntéselőkészítő anyagok tartalma hiányos.

A követelésminősítés és értékvesztésképzés terén a bank nem végzett csoportszintű default azonosítást, és hiányos az ügyletminősítésre vonatkozó csoportszabályozás is. Fejlesztésre szorul a várható veszteségszámítás (csoportos és egyedi) módszertana és gyakorlata. A szavatoló tőke kiszámítása során a bank nem azonosította és nem jelentette a nemteljesítő kitettségek veszteségfedezetét és hibásan határozta meg a levonandó és kockázattal súlyozandó kitettségérték összegét. A tőkeszükséglet meghatározásakor többször nem a megfelelő kockázati súllyal szerepeltette a kitettségeket, s számítási hibákat vétett az adatok aggregálása során. Ezek mellett az MNB IT biztonsági, számviteli, adatszolgáltatási és betétbiztosítási hibákat is feltárt.

A MagNet Faktor felügyeleti vizsgálata esetében szintén vállalatirányítási, értékvesztésképzési, számviteli, illetve IT biztonsági hiányosságok voltak tetten érhetők.

Mindezek nyomán az MNB az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan 2025. május 31. és 2026. február 28. közötti határnapokkal kötelezte a MagNet Bankot, hogy a vezető testületei által megtárgyalt és jóváhagyott intézkedések eredményeit bemutatva bankcsoportszinten számoljon be a feltárt hibák kijavításáról.

Az MNB emellett a bank számára 46 millió forint, a MagNet Faktor részére 17 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott.

A banki bírságösszeg megállapításánál súlyosbító körülménynek számított a feltárt jelentős vagy magas kockázatú problémák száma. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor a MagNet Bank együttműködő magatartása, több hiba időközbeni kijavítása, és az, hogy a jogsértéseknek nem volt hatása a pénzügyi intézményrendszer más tagjaira, illetve, hogy több szabályszegés csak egyedi szinten merült fel.

