Kellemetlen meglepetés várta a George-ban az Erste ügyfeleit, javították a hibát

Portfolio 2025. január 02. 10:39

Nem jeleníti meg az Erste Bank mobilbanki felülete, a George bizonyos ügyfelek számlaegyenlegét és bankkártyáját, ami miatt egyes tranzakciók, leginkább a mobilbanki utalások is akadoznak, a probléma tömegesnek tűnik. UPDATE1: Megkerestük a bankot, cikkünk első megjelenése után meg is érkezett tőlük a válasz. UPDATE2: Ezt követően több olvasónk is jelezte, hogy a probléma megoldódott, a helyes egyenlegek látszódnak a George-ban.