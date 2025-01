Sorra kivonulnak a klímavédelmi szövetségből a bankok, mégis mi folyik itt?

A legnagyobb amerikai bankok közül öt már kilépett a Net-Zero Banking Alliance (NZBA) nevű nemzetközi szövetségből. A lépés aggodalmat keltett a környezetvédők körében, akik attól tartanak, hogy az iparág eltávolodik a fosszilis tüzelőanyagok elleni küzdelemtől. Bár a bankok nyíltan nem ismerik el, a kilépések hátterében politikai szál is húzódik: Donald Trump visszatérésétől is tartanak - írja a Reuters.

Green Transition & ESG 2025 Március 6-án minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A legújabb ESG konferenciánk részletei a linken.

December elején a Goldman Sachs jelentette be elsőként kilépését az NZBA-ból, amit hamarosan követett a Wells Fargo, a Citi, a Bank of America és már a Morgan Stanley is. A hat nagy amerikai bank közül így már csak a JPMorgan maradt tagja a szövetségnek, amely a globális klímavédelmi célokhoz igazítaná a bankok finanszírozási gyakorlatát.

A kivonulás hátterében a republikánus politikusok nyomásgyakorlása áll. Több állami főügyész is azzal vádolta a bankokat, hogy

az NZBA-tagság révén megsérthetik a trösztellenes szabályokat, különösen ha az a fosszilis iparág finanszírozásának csökkentéséhez vezet.

A ShareAction érdekvédelmi csoport vezetője, Jeanne Martin úgy véli, a távozók azt üzenik a piacnak, hogy az éghajlatváltozás már kevésbé fontos számukra.

Ez aggasztó, hiszen ők a világ legnagyobb fosszilis tüzelőanyag-finanszírozói közé tartoznak

- fogalmazott.

Bár a bankok nem emondják ki ezt nyíltan, a szövetségből való kilépések hátterében az ESG-befektetésekkel szembeni, két éve tartó amerikai ellenállás is állhat. A novemberi választások után, Donald Trump várható visszatérésével ez a nyomás csak fokozódhat.

A kilépő bankok hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek ügyfeleik alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésének támogatása mellett. Ugyanakkor egy elemzés kimutatta, hogy mindegyikük több bevételt generált a fosszilis iparágból, mint a zöld energiából decemberben.

Az NZBA-nak a kilépések után is 142 tagja maradt 44 országból, 64 milliárd dollárnyi eszközállománnyal. A tagok többsége európai bank, köztük olyan nagybankok, mint az HSBC, a Barclays és a BNP Paribas.

Egyes szakértők szerint az amerikai bankok távozása lehetőséget teremthet az európai pénzintézeteknek, hogy ambiciózusabb klímacélokat tűzzenek ki a szövetségen belül. Mindy Lubber, a Ceres nonprofit szervezet vezetője pedig arra számít, hogy a befektetők továbbra is számon kérik majd a bankokon a klímavédelmi erőfeszítéseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio