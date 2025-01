Bődületes pénzösszeget önthetnek a részvényesekre idén az európai bankok

Az európai bankszektor jelentős mértékű osztalékfizetésre és részvény-visszavásárlásra készül 2024-ben, folytatva ezzel a 2023-ban megkezdett trendet. Az UBS elemzése szerint a legnagyobb tőzsdén jegyzett európai és brit bankok összesen közel 123 milliárd eurót terveznek visszajuttatni részvényeseiknek, ami meghaladja a pénzügyi válság előtti csúcsot - írj a Financial Times

Az UBS becslései alapján a bankok várhatóan 74,4 milliárd eurónyi osztalékot és 49 milliárd eurónyi részvény-visszavásárlást jelentenek be a következő hetekben, amikor 2024-es eredményeikről számolnak be. Ez az összeg még a 2023-as, már önmagában is jelentős kifizetéseket jelent felülmúlja.

A megnövekedett hozamok hátterében több tényező áll. Egyrészt a bankok vezetői igyekeznek megosztani a kamatlábak gyors emelkedésével elért jelentős nyereséget, másrészt kárpótolni kívánják a részvényeseket a Covid-19 járvány idején elmaradt kifizetésekért.

Az előrejelzések szerint a legnagyobb összegeket a HSBC, a BNP Paribas és az UniCredit fogja visszaadni a részvényeseknek: 19,3 milliárd, 11,6 milliárd, illetve 8,8 milliárd eurót.

Az európai bankszektor kilátásai jelentősen javultak, mióta a központi bankok 2022-ben kamatemelésbe kezdtek. A bankok profitja megugrott, mivel a magasabb kamatlábakat gyorsabban adták tovább a hitelfelvevőknek, mint a megtakarítóknak.

A Citigroup elemzői kissé eltérő számokkal kalkulálnak: szerintük az európai bankok 2025 folyamán 80 milliárd eurónyi osztalékot és 54 milliárd eurónyi visszavásárlást jelenthetnek be.

Jason Napier, a UBS befektetési bank európai pénzügyi szektorának vezetője optimista a szektor jövőjét illetően. "Előrejelzésünk szerint a hitelintézetekk a következő három év mindegyikében a piaci kapitalizáció legalább 10 százalékának megfelelő osztalékot és visszavásárlásokat hajtanak végre: ez a részvénypiac egészének kétszerese" - mondta.

Ugyanakkor az európai bankok részvénypiaci értékeltsége még mindig elmaradn amerikai versenytársaikétól. Egyre nagyobb az aggodalom amiatt is, hogy egy esetleges enyhébb amerikai szabályozási rendszer versenyhátrányba hozhatja az európai bankokat.

Andrea Orcel, az UniCredit vezetője a davosi Világgazdasági Fórumon erre a problémára hívta fel a figyelmet: "Jelenleg az a várakozás, hogy az USA jóval megelőzi Európát a kevésbé szabályozott piacával. És tekintettel arra, hogy az amerikai bankok Európában is működnek, ez versenyhátrányba fog minket hozni."

