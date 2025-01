Egy lépéssel közelebb a Wells Fargo az eszközplafon feloldásához

A Wells Fargo amerikai nagybank újabb lépést tett a szabályozói korlátozások feloldása felé, miután az amerikai pénzügyi fogyasztóvédelmi hivatal megszüntette a pénzintézetre 2022-ben kiszabott büntetést. Ez a fejlemény közelebb hozhatja a pénzintézetet az 1,95 milliárd dolláros eszközplafon eltörléséhez, amely 2018 óta korlátozza a bank növekedését.

Az amerikai pénzügyi fogyasztóvédelmi hivatal által 2022-ben kiszabott határozat a Wells Fargo autóhitelezési, fogyasztói betétszámla- és jelzáloghitelezési gyakorlatához kapcsolódott. A büntetés megszüntetése újabb sikert jelent Charles Scharf vezérigazgató számára, akit 2019-ben bíztak meg a bank régóta fennálló szabályozási problémáinak rendezésével.

Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets elemzője szerint ez a fejlemény pozitív jel a Wells Fargo számára.

Ezt a hírt pozitívumként értékeljük a Wells Fargo szemszögéből, mivel azt mutatja, hogy előrelépés történt a vállalat szabályozókkal történő együttműködésben

- írta az elemző. Az RBC Capital Markets arra számít, hogy a Fed eszközsapkáját 2025 első felében oldhatják fel.

Az eszközplafont 2018-ban vezették be, miután kiderült, hogy a bank alkalmazottai milliókat csaltak el hamis számlák nyitásával. Ez a korlátozás megakadályozza a bank növekedését mindaddig, amíg a szabályozók úgy nem ítélik meg, hogy a problémákat kijavították.

Chris Marinac, a Janney Montgomery Scott kutatási igazgatója szerint bár még nem biztos, hogy az eszközplafont idén feloldják, "ezek a fejlemények egy lépéssel közelebb visznek ehhez". Az eszközsapka feloldásához a Fed kormányzótanácsának döntésére van szükség.

Tavaly év elején az amerikai Pénzügyi Felügyelet (U.S. Office of the Comptroller of the Currency) is megszüntette a bank értékesítési gyakorlata miatt 2016-ban kiszabott büntetést, ami szintén a szabályozói korlátozások fokozatos enyhülését jelzi.

