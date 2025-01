Raiffeisen: a 2004-2007-es időszakot idézi a bankok nyeresége

A közép- és dél-kelet-európai bankpiacok az európai bankszektor profitgyárának számítanak a Raiffeisen Research kedden közzétett elemzése szerint: a saját tőke arányos megtérülés nyolc százalékponttal magasabb ebben a régióban a nyugat-európainál.

A közép- és délkelet-európai (CE/SEE) bankpiacok jelenleg az elmúlt éveknél is kedvezőbb növekedési számoakt mutatnak. "2024-ben a közép- és kelet-európai bankpiacokon a saját tőke megtérülése átlagosan 15-20% volt, szemben az euróövezet alig 10% alatti értékével. A regionális közép- és kelet-európai banki üzletág relatív többlethozama jóval a hosszú távú átlag felett van, közel 8 százalékponttal" – nyilatkozta Gunter Deuber, a Raiffeisen Research vezető közgazdásza, a közép- és kelet-európai bankszektorról szóló éves jelentés társszerzője.

A délkelet-európai bankpiacok most és hosszú távon is a legjövedelmezőbbek

A Raiffeisen Research jelenleg közel 30 milliárd euróra becsüli a közép- és kelet-európai régió banki profitját, ez a szám 2023-ban lépte át először a 20 milliárd eurót.

A lengyelországi jövedelemdinamika kulcsfontosságú tényező ebben. A délkelet-európai bankpiacok jelenleg és hosszú távon a legjövedelmezőbbek a regionális banki üzletágban. Romániában és Szerbiában 2024-ben az egész szektorra kiterjedően 20%-os saját tőkearányos megtérülést értek el a bankok. A közép- és kelet-európai bankpiacok jövedelmezősége jelenleg a 2004 és 2007 közötti rekordszintek közelében van, pedig a mögöttes országkockázatok jóval alacsonyabbak.

A bankok profitálnak a jól teljesítő reálgazdaságból

A Raiffeisen Research elemzői szerint a CE/SEE banki üzletág szilárd teljesítménye több támogató tényező együttesének köszönhető. A helyi központi bankok óvatos monetáris lazítása lehetővé teszi az ésszerű kamatmarzsok fenntartását. Mindenekelőtt azonban a reálgazdaság rendkívül szilárd fejlődéséből profitálnak a bankok. Az elemzők úgy látják, a régiónak sikerült bizonyos mértékig függetlenítenie magát a gyenge németországi gazdaság alakulásától.

A Raiffeisen Research idei CEE bankszektorra vonatkozó jelentése szerint a jövedelmi dinamika 2025-ben várhatóan szilárd marad. "A monetáris politika enyhítésének továbbra is óvatosan kell folytatódnia, miközben az ügyfelek láthatóan kevesebb pénzt helyeznek át lekötött betétekbe. Ugyanakkor a befektetési üzletág továbbra is pozitívan alakul, miközben 2025-ben sem várható jelentősen magasabb kockázati költség" - mondta Ruslan Gadeev, a Raiffeisen Research vezető banki elemzője. Gadeev a lakossági ingatlanhitelezésben is pozitív fejlődést lát, míg a vállalati hitelezés 2025-ben kisebb mértékben élénkülhet. "Az Ausztriában és Németországban aggodalomra okot adó kereskedelmi ingatlanfinanszírozás területén a CE/SEE régió sokkal jobb helyzetben van. Nyugat-Európával ellentétben a nem teljesítő hitelek állománya itt nem növekszik; szintjük ebben a szektorban jelentősen alacsonyabb, mint Nyugat-Európa egyes részein" - elemzi Gadeev.

Az osztrák bankok továbbra is vezető szerepet töltenek be a közép- és kelet-európai banki üzletágban

A Raiffeisen Research által elemzett helyi piaci részesedések szerint az osztrák bankok továbbra is vezető szerepet töltenek be a közép- és kelet-európai banki üzletágban. "A nagy osztrák közép- és kelet-európai bankok és regionális leányvállalataik a közép- és kelet-európai regionális banki üzletág mintegy 20-30%-át adják" - mondta Gadeev. Ez lehetővé teszi az osztrák bankok számára, hogy profitáljanak a pozitív regionális jövedelmi lendületből. Számos közép- és kelet-közép-európai piacon azonban bank- és tranzakcióspecifikus különadók is vannak. "Ezek az intézkedések megszilárdulhatnak, tekintettel a Közép- és Délkelet-Európában küszöbön álló költségvetési konszolidációval kapcsolatos kihívásokra" - mondja Deuber. A közép- és kelet-európai bankszektorról szóló jelentés szerint a regionális banki eszközök 85%-át érinti jelenleg különadó, ilyen intézkedések vannak érvényben Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia piacain.

Az ukrajnai háború hatásai

Az ukrajnai háború jelentős elmozdulásokhoz vezetett a közép- és kelet-európai bankok mérlegében. A nyugati bankok ismét jelentősen csökkentették Oroszországgal szembeni kitettségüket, amely jelenleg a teljes CEE-régióban a teljes eszközállományuk 4%-át teszi ki, és Oroszország gazdasági teljesítményének mindössze 3%-át. Korábban a kitettség itt elérte a 20%-ot. A stabilabb uniós piacok jelentősége a közép- és kelet-európai banki üzletágban az elmúlt években megnőtt. "Jelenleg a regionális CEE-eszközök valamivel több mint 90%-a koncentrálódik az EU piacaira; közel tíz évvel ezelőtt ez a mutató 75% körül mozgott. Ily módon az EU-tagság pénzügyi értéke kézzelfoghatóvá vált" - zárta Deuber.

Címlapkép forrása: Shutterstock