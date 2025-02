Fontos változás: 1236 milliárdot érint az MNB programjának meghosszabbítása

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa egy évvel, 2026. december végéig meghosszabbította a jegybank hitelintézeteknek nyújtott zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programjait, a további éves hosszabbításokról pedig szakmai mutatószámrendszer alapján dönt majd. Idén január 31-től bővül a kedvezményprogramba beszámítható kitettségek köre is. Mindez kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó zöld termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is. A program kapcsán érintett zöld hitelek és kötvények volumene 1236 milliárd forintnyi - közölte az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Zöld Programja részeként 2020-ban hirdette meg tőkekövetelmény-kedvezmény programjait a magyar székhelyű hitelintézetek számára az éghajlatváltozásból fakadó kockázatok kezelése és a zöld lakossági jelzáloghitelek (ZLT), majd a vállalati és önkormányzati hitelek (ZVT) volumenének bővítése céljából. A jegybank ezáltal úgy javítja a bankszektor környezeti kockázati profilját és pozitív ösztönzőn keresztül úgy bátorítja a zöld hitelezést, hogy

a részletes feltételrendszerben meghatározottaknak megfelelő, környezetileg fenntartható lakossági, vállalati és önkormányzati kitettségek (hitelek, kötvények) után képzendő adott évi tőkekövetelményének egy részét/egészét elengedi a tőkeszabályozás 2. pillérében.

Mindez csökkenti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, miközben a kedvezményre vonatkozó limitek biztosítják a megfelelő tőkeszint fenntartását.

Mint ismeretes, a Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (Zöld MFL) pályázati feltételrendszerének tavalyi módosítása szerint az MNB 2025. április 1-jétől elvárja, hogy az MFL keretében lakossági ügyfeleknek nyújtott zöld célú – fenntartható lakóépület építésére, vásárlására, felújítására és korszerűsítésére vonatkozó – hiteligénylése esetén a konstrukciót a hitelintézetek Zöld MFL-ként nyújtsák. Utóbbi konstrukciókat az egyéb fogyasztóbarát lakáshitelekhez képest minimum 0,5 százalékpontnyi kamatkedvezménnyel kell nyújtani az ügyfeleknek.

E kamatkedvezmény ösztönzésére az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) úgy döntött, hogy a Zöld MFL-ek után az eddigi – alapesetben számított – 5 év helyett 10 naptári évig részesülhetnek tőkekövetelmény-kedvezményben az ezt folyósító hitelintézetek. A jegybank egyúttal bővítette a ZLT programba bevonható lakáscélú kitettségek körét is. Ezentúl az MNB által felügyelt hitelintézetek az Európai Unióban (EU) székhellyel rendelkező leányvállalatai által nyújtott külföldi, uniós taxonómia szerinti fenntartható lakóépületek építését, vásárlását, felújítását és korszerűsítését finanszírozó jelzálogkölcsöneik után is kaphatnak tőkekövetelmény-kedvezményt.

A jegybank emellett kiszélesítette a ZVT programba bevonható kitettségek listáját is. Így kedvezményre jogosultak azok a hitelintézetek is, amelyek rendelkeznek az EU Zöldkötvény rendelete szerinti európai zöldkötvényekkel; magyar, nem pénzügyi ágazatbeli, gazdálkodó szervezetek külföldön kibocsátott – (a programban meghatározott környezetileg fenntartható gazdasági tevékenységbe fektető) kötvényeivel. A változtatások segítik továbbá az uniós Taxonómia rendelet további, nem éghajlatváltozáshoz kötődő környezeti célkitűzéseihez hozzájáruló finanszírozás erősödését. A ZVT programot emellett a jegybank ESG ajánlásával való összhang megteremtése, illetve a nagyösszegű ügyletekkel szembeni ESG átvilágítási elvárások erősítése érdekében is módosította az MNB.

A jegybank döntött a tőkekövetelmény-kedvezmény program meghosszabbításáról is.

Ez alapján az idei év vége helyett a 2026. december 31-ig kihelyezett ügyletek részesülhetnek tőkekövetelmény-kedvezményben. Ezt követően az MNB PST rendszeres felülvizsgálati mechanizmus keretében, egy mutatószámrendszer alapján határoz majd a programok évenkénti meghosszabbításáról.

Az MNB zöld tőkekövetelmény programjában érintett összes hitelintézeti kitettség volumene tavaly a III. negyedév végén 1236 milliárd forintot tett ki. Ebből 1117 milliárd forint volt a zöld hitelek összege (960 milliárd forintnyi a vállalati, 157 milliárd forintnyi pedig a lakossági piacon), míg a zöld kötvények értéke 119 milliárd forintra rúgott.

Címlapkép forrása: Shutterstock