Ötéves mélypontra zuhant a kínai hitelezés

Kína új jüanhiteleinek összege januárban jelentősen megugrott decemberhez képest a becslések szerint, de még mindig elmarad az egy évvel korábban elért rekordtól.

A kínai bankok a becslések szerint 4500 milliárd jüan (618 milliárd dollár) nettó új jüanhitelt bocsátottak ki múlt hónapban, ami látványos ugrást jelent a decemberi 990 milliárd jüanhoz képest – a 13 közgazdász részvételével készült felmérés medián becslése szerint.

Ez az összeg azonban még mindig alacsonyabb lenne a 2024 januárjában kihelyezett rekord 4920 milliárd jüannál.

A kínai bankok általában az év elején bocsátanak ki nagyobb mennyiségű hitelt, hogy magasabb minőségű ügyfeleket vonzzanak be, és növeljék piaci részesedésüket. Az éves csökkenés részben a múlt havi kevesebb munkanapnak tudható be, mivel az idén a holdújév korábban következik be a szokásosnál.

Kína új hitelezése 2024-ben összesen 18 090 milliárd jüan volt, ami számottevő csökkenést jelent a 2023-as rekord 22 750 milliárd jüanhoz képest, és a legalacsonyabb szint 2019 óta.

Ennek oka a gazdaságot sújtó elhúzódó ingatlanválság, a deflációs nyomás és a háztartások, illetve vállalkozások óvatos költekezése volt.

Ezenkívül a helyi önkormányzatok adósságproblémái is korlátozták a hitelkeresletet. Kína gazdasági növekedése tavaly 5%-os volt, teljesítve a kormányzati célt, de egyensúlyhiányosan, mivel az export és a feldolgozóipar jobban teljesített, mint a hazai fogyasztás.

Kína várhatóan 2025-ben is fenntartja az 5% körüli növekedési célt. Ez azonban kihívást jelenthet a döntéshozók számára, akik hasonló növekedési teljesítményt akarnak elérni ebben az évben is, különösen az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek fokozódása miatt.

Az USA elnöke, Donald Trump további 10%-os vámot vetett ki az összes kínai importra, és eltörölte az úgynevezett „de minimis” mentességet az alacsony értékű szállítmányokra, tovább szigorítva a kínai áruk beáramlását. Kína válaszul február 10-től kezdődően 15%-os vámot vetett ki bizonyos amerikai importokra, miközben nyitva hagyta a lehetőséget a tárgyalásokra.

Egy a holdújév kapcsán rendezett gyűlésen Hszi Csin-ping kínai elnök kijelentette, hogy az ország 2025-ben kezelni fogja a „külső sokkokat” a gazdasági fellendülés fenntartása érdekében.

Az elemzők az első negyedévben további kamatcsökkentéseket és a banki tartalékráta mérséklését várják, annak ellenére, hogy a jüan leértékelődési nyomás alatt áll.

