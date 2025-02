Nagyon beindult egy új magyar fintech startup, elhalássza a bankok ügyfeleit?

Fél év alatt 5 ezer ügyfelet szerzett a tavaly nyáron elindult új magyar neobank, a Binx, amely a vállalkozásokra szabott átlátható árazású, digitális számlát kínál. Az e-pénz kibocsátói engedéllyel rendelkező társaság csak speciális esetben fizet tranzakciós illetéket, felhő alapú technológiára építi szolgáltatását, így vonzó díjakat kínál. Ambíciózus célokat tűztek ki 2025-re az ügyfélszámot és az új szolgáltatásokat tekintve, és később külföldön is terjeszkednének. Mutatjuk, mit tud a Binx, amely hamar felkerült a hazai bankpiac radarjára a nála nyíló bankszámlák miatt.

Digitális bankolás cégeknek

A Binx egy olyan neobank, amely kifejezetten a vállalkozókat, cégeket szólítja meg egy olcsónak mondható digitális pénzforgalmi szolgáltatással. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél pénz fogadhat és küldhet a számlájáról, kártyával költhet róla és extra feature, hogy a Számlázz.hu-val is integrálták a Binx számlákat (erről később bővebben).

A társaság idén január végén közel 5 ezer ügyféllel rendelkezett

Elmondásuk szerint a vállalati szféra szinte valamennyi szegmenséből rendelkeznek ügyfelekkel a nagyvállalatoktól kezdve az egyéni vállalkozókig. Tavaly év végével

a fél éves működésű cég 70 milliárdos forgalommal és 100 ezer fölötti tranzakcióval zárta az évet.

Az idei év végére az is céljuk, hogy többszörösére növeljék a jelenlegi ügyfélkört. Banki forrásunktól úgy tudjuk, hogy tavaly év végén már ők is megérezték azt, hogy egy új szereplő érkezett a vállalati banki piacra, és hogy az ügyfelek egy részét elszívják előlük.

Amennyiben a Binx a jelenleg tapasztalható növekedési ütemet tudja tartani, a társaság belátható (rövid) időn belül átlépi a fedezeti pontot, azaz nyereségessé válik. Az év során ovábbi szolgáltatásokkal bővítenék a jelenlegi szolgáltatáscsomagot:

jöhetnek a deviza tranzakciók,

appon belülről hozzáadhatóvá válnak a számlához rendelt kártyák az Apple Pay vagy a Google Pay mobiltárcákhoz,

több számla kezelése,

kényelmi szolgáltatásként tervezik a kivonat exportálási lehetőségeket bevezetni a könyvelés egyszerűsítése érdekében.

Binx csomagok BinX-S BinX-M BinX-L Számlanyitás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Számlavezetés 0 Ft 2.990 Ft/hó 9.990 Ft/hó BinXesek közötti pénzküldés 0 Ft 0 Ft 0 Ft BinX-en kívüli utalás 5 millió forint alattig 199 Ft/db* 299 Ft/db 199 FT/db 2025.06.01-től a BinX-en kívüli 5.000.000 Ft vagy afeletti utalások díja 4599 Ft / db 4499 Ft/db 4399 Ft/db Forrás: Binx *2025.02.28-ig nyitott számláknál **A BinX-M és a BinX-L 2025.03.01-től választható

Digitális számlaügyek

Az ígéret szerint a Binx és a Számlázz.hu együttműködése révén a cégek teljes order-to-cash (O2C), azaz a bevételtől-fizetésig tartó teljes folyamata digitalizálható. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az autokassza adatkapcsolat létrehozásakor egy push üzenetet megy a felhasználóknak, amit a Binx alkalmazáson keresztül biometrikus azonosítás követ. Ezután a számla tranzakciós adatai automatikusan átküldésre kerülnek a Számlázz.hu számlázási fiókba. A tranzakciós adatokat a kimenő és bejövő számlákhoz párosítják, így a számlák státusza automatikusan frissül. Csomagtól függően elérhető a számlakifizetés szolgáltatás is, amellyel a bejövő, átutalásos számlákat a BinX alkalmazáson keresztül azonnal ki is lehet egyenlíteni.

Az első magyar neobankot, a BinXet Magyarország egyik legnagyobb fintech vállalata, a Számlázz.hu egykori alapítói a sikeres exitet követően hozták létre. A BinX többségi részvényese az Omega Portfólió Zrt. (mely a Számlázz.hu-t üzemeltető KBOSS.hu Kft-t is megalapító magánszemélyek közvetlen tulajdonában van). Ezen kívül néhány kisebb-nagyobb befektető mellett több tucat munkavállaló is a részvényesek között van.

A Számlázz.hu és a BinX stratégiai együttműködésének az alapját az az integrációs cél adta, hogy az ügyfelek egyetlen adminisztrációs ökoszisztémán belül maradva kezelhessék céges pénzügyeiket. A pénzügyi integrációs együttműködések nem újkeletűek a Számlázz.hu életében, hiszen a vállalkozások mindennapi ügymenetéhez számos integrált megoldást nyújt a cég, a könyvelés és ügyvitel mellett pénzügyi területen is.

E-pénz kibocsátó neobank - Mit tud és mit nem?

A fintech világban gyakori, hogy az új digitális szolgáltatók az induláskor legalábbis nem mindjárt egy teljeskörű banklicencet szereznek meg, hanem elektronikus-pénz kibocsátóként (electronic money instution, EMI) lépnek be a pénzforgalmi piacra (a Revolut, a Wise is így lépett piacra, sőt, a brit piacon a Revolut még küzd a banki licencért). Ez röviden annyit tesz, hogy ezek a cégek betétet nem gyűjthetnek, és alapvetően hitelt sem nyújtanak. Igaz lapunknak megjegyezték, hogy nyitottak a hagyományos bankokkal kötött partnerségekre is.

Az e-pénz kibocsátók ugyanis az „ügyfelektől átvett vagyont sajátjukként, azaz bankbetétként, nem kezelhetik, továbbá annak terhére hitel vagy pénzkölcsön nem nyújtható”. Egy elektronikus pénz kibocsátó csak saját forrásból nyújthat hitelt vagy pénzkölcsönt, melyek futamideje nem lehet több mint 12 hónap, és például jelzálog alapú kölcsönt, vállalati hitelkeretet sem adhat - részletezte lapunknak a Binx.

A Binx is, akárcsak bármelyik itthon működő bank, az MNB felügyelete alatt áll. A számlákon elhelyezett ügyfélpénzek 100%-a folyamatosan rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Banknál, KELER-nél vezetett Binx számlákon a törvény szerinti biztonságos, alacsony kockázatú eszközökben.

Tranzakciós illeték

Mivel a társaság teljeskörű banki engedély helyett e-pénz kibocsátói licenccel rendelkezik, ezért

tranzakciós illetéket sem kell fizetniük az „átutalásaik” után.

Tavaly augusztus 1-je óta az addigi 0,3% helyett 0,45%-os tranzakciós illeték terheli a tranzakciókat, október 1-je óta pedig a devizakonverziók után ugyanekkora kiegészítő illetéket is fizetni kell. Terjednek a bankpiacon is az ezt megkerülő megoldások, például a vevői követelések rövid lejáratú faktoringja, ugyanis a faktoring után nem kell illetéket fizetni. Az e-pénz számlák közötti tranzakciókra sem vonatkozik a tranzakciós illeték fizetési kötelezettség, és igaz ez akkor is, amikor egy binxes számláról bankszámlára utal egy ügyfél.

Ez a tranzakció ugyanis egy „korlátozott rendeltetésű fizetési számlán történő elkülönítéssel teljesülhet, mely a pénzügyi tranzakciós illeték törvény előírása szerint illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet” – árulta el lapunknak a neobank.

Ám nem minden tranzakció illetékmentes náluk sem: „a fizetési kártyák (bankkártyák) útján történő egyes e-pénz visszaváltási műveletek esetén a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény előírásai alapján illetékfizetési kötelezettség keletkezik a BinX esetében is, amelyet a BinX bevall és megfizet”.

Kérdésünkre elárulták, hogy jelenleg a qvik brand alatt elérhető egyik fizetési megoldás sem érhető el közvetlenül a Binxnél, ugyanakkor a középtávú terveik között szerepel mind a négy megoldás integrálása a rendszereikbe.

