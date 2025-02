Négy jegybankelnök fordult az Európai Bizottsághoz a bankszabályozás egyszerűsítése érdekében

Digital Compliance 2025 2025. május 6-án újra körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való vállalati jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek.

A Bloomberg News által látott levélben Jose Luis Escriva, Joachim Nagel, Fabio Panetta és Francois Villeroy de Galhau jegybankelnökök a banki szabályozás "holisztikus értékelését" kérik az Európai Bizottságtól. Céljuk, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol a szabályozás indokolatlanul bonyolult, és versenytorzulást okozhat anélkül, hogy jelentős pénzügyi stabilitási előnyökkel járna.

A központi bankárok szerint az értékelésnek ki kell terjednie a mikroprudenciális, makroprudenciális és szanálási keretekre is. Emellett fontosnak tartják a felügyeleti hatóságok által kidolgozott 2. és 3. szintű standardok vizsgálatát is annak biztosítása érdekében, hogy ezek nem szándékolt módon ne növeljék a szabályok és elvárások összetettségét.

A jegybanki vezetők érvelése szerint az egyszerűbb szabályozás nemcsak a versenyképességet, de a pénzügyi stabilitást is szolgálná.

"A pénzügyi stabilitáshoz világos, kiszámítható és arányos szabályozási keretre van szükség, és a szabályozás egyszerűsítésére irányuló határozott és észszerű intézkedések elősegítik a szabályok hatékony végrehajtását" - írták levelükben.

A kezdeményezés illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amely a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett szigorú szabályozások felülvizsgálatát célozza. Bár a központi bankárok hangsúlyozzák, hogy nem deregulációt követelnek, levelük várhatóan muníciót szolgáltat majd azoknak a politikusoknak, akik szerint a túlzottan bonyolult banki szabályok korlátozzák a gazdasági növekedést.

A Bloomberg News korábban arról számolt be, hogy Németország, Franciaország és Olaszország kormánya is fokozza lobbitevékenységét az európai bankszektor gyengeségeinek sürgős felülvizsgálatáért. Egyes bankári érdekképviseletek még ennél is tovább mennének, és szabályozási "moratóriumokat" követelnek.

