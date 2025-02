Belenyúl a kormány az otthonfelújítási programba, nem csak a nyugdíjasokat érintik a változások

A nyugdíjasokra is kiterjeszti a kormány a vidéki otthonfelújítási programot, ennek keretében két év alatt 90 milliárd forintot juttatna azoknak a vidéki nyugdíjasoknak, akik 5000 főnél kisebb településen élnek - jelentette be Orbán Viktor két és fél hete. Most a jogszabálytervezetből az is kiderült, hogy eközben szigorítanak a program igénybevételének a feltételein is, így nem kizárólag a nyugdíjasokat érintik a változások.