Ilyen még nem volt: az autóipart jelölte meg fő kockázati tényezőnek a Deutsche Bank

2025-ben bevételnövekedést prognosztizált befektetési bankjánál és három másik fő üzletágánál a Deutsche Bank, miközben a legnagyobb kockázatot az autóipar gyengélkedésében látja – közölte a társaság. A bank árfolyama 0,3%-os csökkenést mutat a frankfurti tőzsdén.

Az éves jelentésében közzétett jelzés a bank eddigi legrészletesebb előrejelzése a 2025-re várható teljesítményére vonatkozóan. Az idei év döntő fontosságú Christian Sewing vezérigazgató számára, aki egy sor ambiciózus nyereség- és költségcélt igyekszik teljesíteni, ám az elemzők szkeptikusak ezek megvalósulásával kapcsolatban – írja a Reuters.

A bank most az autóipari ágazatot jelölte meg fő kockázati tényezőnek, amelyhez hitelállományának 1,5%-a kapcsolódik közvetlenül.

A Reuters az autóipar megjelölése kockázait tényezőként új fejlemény. Deutsche Bank szerint a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos problémák is még mindig fennállnak, de az ágazat stabilizálódni fog.

A társaság most rámutatott a lehetséges amerikai vámok hatásaira, a kihívásokkal teli gazdasági környezetre, az elektromos járművekre való lassú átállásra és a kínai versenyre is. Mint írják, a gépjárműszektor "növekvő kockázatot" jelent a bank autóipari és beszállítói portfóliójára, és "szorosan figyelemmel kísérik" annak alakulását.

A befektetők a közelmúltban optimistábbá váltak a Deutsche Bank kilátásaival kapcsolatban, miután a német politikusok megállapodtak egy védelmi és infrastrukturális kiadások növelésében, ennek köszönhetően a legnagyobb német bank részényárfolyama az utóbbi napokban nagyot emelkedett. A vezérigazgató úgy fogalmazott, a német politikusok védelmi politikára vonatkozó döntése „hatalmas lendületet, pozitív impulzust adhat a gazdaságnak".

A Deutsche Bank csütörtökön azt is közölte, hogy továbbra is cél náluk, hogy 2025 végére ügyvezető igazgatói, igazgatói és alelnöki pozícióinak 35%-át nők töltsék be, tavaly 33% volt az arány az egy évvel korábbi 32,3% után.

Címlapkép forrása: Shutterstock