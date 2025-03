900 milliárdos rejtély a magyar bankoknál: miért nem teljesült Nagy Márton elvárása?

Meglepő módon 36%-kal csökkentette extraprofitadóját tavaly a bankszektor a maximális 50%-ból, pedig ahogy novemberben írtunk róla , a kedvezmény feltételeként előírt állampapír-állománynövelés szektorszinten nem jött össze a szektornak, 70 milliárddal még csökkent is a kitettsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter +1300 milliárdos elvárásával ellentétben. A furcsa jelenség hátterében a hitelintézetek eltérő viselkedése áll: miközben a többség a teher felezése érdekében legalább 820 milliárdnyi állampapírt vásárolhatott, a kisebbség összesen csaknem 900 milliárd forint értékben építhette le állampapír-kitettségét, részben hogy idei adója bázisát leszorítsa. Csakhogy a kormány végül olyan furfangosan fogalmazta meg az idei szabályokat, hogy 2025-re vonatkozóan mégsem tudtak „túljárni az eszén”, mára alaposan be is vásároltak a bankok állampapírból.