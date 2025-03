Bivalyerős az OTP, jöhet a következő nagy mozgás az árfolyamban

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Január közepén írtam arról, hogy az OTP gyakorlatilag minden időtávon túlvetté vált, 5 perces grafikontól egészen a haviig, akkor a napos grafikon így nézett ki:

Akkor azt is írtam, hogy érik már egy korrekció, és hogy a rövid távú vételekkel már óvatos lennék. Még aznap, napon belül jött is egy mini korrekció, az azóta eltelt időszakban, március elején kétszer is járt lejjebb az árfolyam, és érdemben még mindig nem tudott eltávolodni a január közepi szinttől.

Viszont amire akkor felhívtam a figyelmet, az is fontos: