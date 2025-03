Kifakadt a svájci UBS: téves információk keringenek a bank kockázatairól

A UBS hétfőn kijelentette, hogy a bank tevékenységéből és méretéből fakadó potenciális kockázatokról szóló nyilvános vita gyakran nem megfelelő információkon alapszik, és ez bizonytalanságot szül a 2025-ös évre nézve – írja a Reuters. Az óriásbank és a svájci állam közti szabályozási kötélhúzás azóta tart, hogy a UBS 2023-ban felvásárolta a Credit Suisse-t, amely a pénzügyi problémáinak súlya alatt összeomlott.

A szabályozási vita középpontjában az áll, hogy mennyi többlettőkét tartson a UBS – ez a kérdés továbbra is nyomás alatt tartja az ország legnagyobb bankját. Legfrissebb éves jelentésében a UBS hangsúlyozta, hogy már most is olyan tőkekövetelményeknek kell megfelelnie, amelyek világszerte a legszigorúbbak közé tartoznak a szisztematikusan fontos pénzintézetek (SIFI) körében.

A Svájcban zajló, gyakran félreinformált vita a tevékenységünkből vagy méretünkből fakadó potenciális kockázatokról, valamint a jövőbeli tőkekövetelményekre vonatkozó egyre szigorúbb elvárások bizonytalanságot teremtenek, ahogy belépünk a 2025-ös évbe

– írta a UBS.

Szerintük az üzleti modelljük és eszközeik minősége sokkal biztonságosabb bankká teszi a UBS-t, mint amilyen a Credit Suisse valaha is volt. A pénzintézet megerősítette, hogy várja a svájci kormány májusra ígért részleteit a tőkekövetelményekkel kapcsolatban. „A lehetséges kimenetelek széles skálája miatt a javaslatok UBS-re gyakorolt hatását csak akkor lehet pontosan megítélni, ha a végrehajtás részletei tisztázódnak” – közölte a bank.

Közben a UBS támogatja azt a tervet, amely lehetővé tenné a svájci pénzügyi felügyelet számára, hogy bírságot szabjon ki egyes vezetőkre, valamint egy állandó likviditási védőháló bevezetését a rendszer szempontjából fontos bankok biztonságának növelése érdekében – áll a jelentésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images