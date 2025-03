MNB: Éves alapon 24 százalékkal nőttek a banki pénzforgalmi bevételek

2024 negyedik negyedévében a hazai szolgáltatóknál vezetett fizetési számlák száma 1,5 százalékkal bővült, míg az online kártyaelfogadóhelyek száma 4,3 százalékkal növekedett – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Előző év azonos időszakához képest a lakossági átutalások összértéke 17,0 százalékkal nőtt. Az azonnali átutalások száma és értéke 16,7 illetve 14,9 százalékkal bővült. A negyedév során már 75,7 milliárd forint értékben indult átutalás qvik kérelemre válaszul. 2023 negyedik negyedévhez képest a kártyás vásárlások száma 9,1, értéke 14,0 százalékkal nőtt. A sikeres kártyás visszaélések száma 7,1 százalékkal, míg értéke 11,8 százalékkal csökkent, az átutalásos és beszedéses visszaélések száma 11,1 százalékkal növekedett, míg összértéke 3,8 százalékkal csökkent.

2023 negyedik negyedévéhez képes a hazai szolgáltatók pénzforgalmi bevételei 23,9 százalékkal növekedtek.

2024 negyedik negyedévében a fizetési rendszerek forgalma tekintetében növekedés volt tapasztalható mind a VIBER, mind pedig a Bankközi Klíring Rendszer forgalmának értéke és darabszáma esetében is. A pénzforgalmi likviditás 2024 negyedik negyedévben emelkedett, annak szintje változatlanul bőséges.

2024 negyedik negyedévében a hazai pénzforgalmi szolgáltatóknál vezetett számlák száma 1,5 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, különösen a gazdálkodó és egyéb szervezetek számára vezetett számlák száma növekedett, 3,2 százalékkal. Ugyanezen időszakban a fizetési kártyák száma érdemben nem változott. Tovább folytatódott az internetes elfogadói hálózat bővülése, egy negyedév alatt majdnem 2500-al nőtt az online elfogadóhelyek száma. Bár még csak szeptember 1-én indult, de a negyedév végén az országban már közel 30 ezer elfogadóhelyen volt lehetőség qvik fizetési megoldás használatára.

Az előző év azonos időszakához képest az egyedi forint átutalások száma 10,3 százalékkal nőtt, míg ezek összértékének 17,1 százalékos csökkenésében továbbra is a vállalatcsoportokon belüli utalások csökkenésének hatása látható. Ezzel szemben a 10 millió forint alatti egyedi forint utalások összértéke 7,3 százalékkal, míg a lakossági utalások összértéke 17,0 százalékkal bővült.

Tovább bővült az azonnali átutalási forgalom. 2023 negyedik negyedévhez képest az azonnali átutalások darabszáma 16,7, értéke pedig 14,9 százalékkal növekedett. Qvik kérelemre válaszul pedig egy negyedév alatt már majdnem 500 ezer azonnali átutalás indult, összesen 75,7 milliárd forint értékben, ami egy negyedév alatt 62,0, illetve 208,9 százalékos növekedést jelent. A többi qvik fizetési megoldás (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) használata is gyorsan növekedett a negyedik negyedévben. Már a szolgáltatás indulását követő első negyedévben is közel 60 ezer tranzakció teljesült 1,5 milliárd forint értékben és a negyedéven belül is dinamikus bővülés figyelhető meg, több mint 5-szörösére nőtt a forgalom.

A negyedév során, előző év azonos időszakához képest a hazai szolgáltatók kártyáival lebonyolított vásárlások száma 9,1, értéke pedig 14,0 százalékkal nőtt. Különösen a magyar lakosság és vállalatok külföldi fintech szolgáltatóknál vezetett számláinak bankkártyás feltöltését is magába foglaló külföldi internetes, postai és telefonos kártyás vásárlások növekedtek, darabszámban 27,0, értékben 43,4 százalékkal.

2023 negyedik negyedévéhez képest a teljes (kártyás és pénztári) készpénzfelvételi forgalom darabszáma 4,0 százalékkal csökkent, értéke viszont 1,5 százalékkal nőtt.

Ugyanezen időszakban a készpénz befizetések darabszáma 0,6 százalékkal csökkent, összértéke pedig 1,3 százalékkal nőtt.

A negyedév során a hazai szolgáltatók kártyáival elkövetett sikeres visszaélések száma 7,1 százalékkal, míg értéke 11,8 százalékkal csökkent. Jelentősen növekedett azonban az adathalászattal, személyes adatok lopásával elkövetett visszaélések száma, ami így már a kártyás visszaélések darabszámának több mint felét, értékének harmadát adja.

Az átutalásokkal, illetve beszedésekkel elkövetett sikeres visszaélések száma 11,1 százalékkal növekedett, viszont ennek ellenére az ilyen visszaélések összértéke 3,8 százalékkal csökkent. Az ezek kapcsán az ügyfelekre terhelt kár 2,9 százalékkal alacsonyabb, mint az előző negyedévben. A visszaélési típusok eloszlásában jelentős változás nincs, továbbra is a pszichológiai manipuláció a leggyakoribb visszaélési forma, ezt követi az adathalászat. Mind a kártyás, mind az átutalásos visszaélések visszaszorításához elengedhetetlen a banki szűrőrendszerek fejlesztése és az aktív banki fellépés.

2023 negyedik negyedévéhez képes a hazai szolgáltatók pénzforgalmi bevételei 2024 negyedik negyedévében 23,9 százalékkal növekedtek. Legnagyobb mértékben a számlacsomaghoz és számlavezetéshez kapcsolódó bevételek (32,6 százalékkal) és az átutalásokhoz kapcsolódó bevételek (33,8 százalékkal) növekedtek. Tovább növekedtek a tranzakciók értékével arányos díjak, amelyek már a banki pénzforgalmi bevételek 60,1 százalékát tették ki. Így a bevételeket már automatikusan is jelentős mértékben növeli az elektronikus pénzforgalom folyamatos bővülése, a rendszeres lakossági és vállalati banki díjemelések mellett.

Ugyanezen időszakban a kártyaelfogadási bevételek 14,1 százalékkal nőttek. Különösen az 1 millió forint alatti, illetve 250 millió forint feletti forgalmat bonyolító kereskedőknél figyelhető meg jelentős díjemelkedés. 1 millió forint alatti forgalmú kereskedőknél a forgalomarányos banki bevétel az amúgy is kimagasló 3,3 százalékról 3,6 százalékra nőtt. A 250 millió forint feletti forgalmú kereskedőknél pedig 11,1 százalékos forgalom növekedés mellett 19,8 százalékkal növekedtek a banki elfogadási bevételek.

A VIBER forgalom értéke az előző negyedévhez képest 3,1 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest pedig 15,8 százalékkal bővült. A kiegyenlített tranzakciók számát tekintve az előző év negyedik negyedévéhez képest 8,2 százalékos, az előző negyedévhez képest pedig 3,1 százalékos növekedés tapasztalható. A forgalom növekedése negyedéves bázison főként a bankközi tételeknek, az értékpapír ügyletek pénzoldali kiegyenlítésének és a BKR napközbeni elszámolás kiegyenlítésének köszönhető. 2024 negyedik negyedéve során 590 ezer darab tétel teljesült a VIBER-ben, mintegy 658 ezer milliárd forint értékben.

Az előző év azonos időszakához képest a VIBER-tagok átlagos likviditása 8,9 százalékkal csökkent, míg az előző negyedévhez képest 3,0 százalékkal emelkedett, melynek szintje továbbra is bőséges. A negyedéven belüli emelkedés részben a diszkontkötvény állomány csökkenésére, részben pedig a megnövekedett napközbeni hitelkeretállományra vezethető vissza. A VIBER-tag hitelintézetek forgalmuk lebonyolításához az előző negyedévhez hasonlóan továbbra sem kényszerültek hitelkeretük jelentős használatára. A maximális hitelkeret-kihasználtság (MHKK) értéke rendszerszinten alacsony, 1,15 – 1,44 százalék közötti szinten mozgott 2024 negyedik negyedévében, azaz a rendszertagoknak átlagosan az összes rendelkezésre álló hitelkeretük csak ekkora részét kellett igénybe venniük.

Az előző év azonos időszakához mérten a Bankközi Klíring Rendszer forgalmának értéke 7,8 százalékkal, tételszáma 5,2 százalékkal nőtt. 2024 negyedik negyedévében 106 millió darab tranzakció került elszámolásra 64 ezer milliárd forint értékben, melyből az azonnali elszámolásban 49,5 millió darab tranzakció teljesült, mintegy 10 ezer milliárd forint értékben. A rendszertagok megfelelő likviditást biztosítottak az azonnali átutalási tranzakciók zavartalan teljesítéséhez.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedus Robert