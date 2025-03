Új világ jön: bankokká válnak a fintechek és a kriptósok

A Trump-adminisztráció alatt egyre több fintech és kriptovállalat törekszik banki működési engedély megszerzésére, mivel az új vezetést iparág-barátabbnak tartják - írja a Reuters. A cégek a bővülési lehetőségeket és az ügyfelek bizalmának növelését látják az engedélyekben.

A pénzügyi technológiai cégek és kriptovállalatok banki engedélyek megszerzésére törekszenek, mivel az új Trump-adminisztrációt sokkal nyitottabbnak látják az iparág felé - állítja több mint fél tucat iparági vezető a hírügynökségnek.

A Troutman Pepper Locke ügyvédi iroda partnere, Alexandra Steinberg Barrage szerint jelentősen megnőtt az érdeklődés a banki engedélyek iránt.

Jelenleg is több kérelmen dolgozunk. Ügyfeleink óvatos optimizmussal várják a fejleményeket, különösen azt, hogy az új adminisztráció kinevezze a bankfelügyeleti szervek vezetőit

- nyilatkozta.

A banki engedély megszerzése ugyan több szabályozói ellenőrzéssel jár, de bizonyos esetekben csökkentheti a tőke- és működési költségeket. Az engedély emellett nagyobb legitimitást biztosít az ügyfelek szemében, és új üzleti lehetőségeket nyithat meg.

Az Office of the Comptroller of the Currency nemrég hagyta jóvá a SmartBiz fintech cég kérelmét a chicagói Centrust Bank megvásárlására, ami nemzeti banki jogosítványt biztosít számára. Ez az első ilyen jellegű engedélyezés 2021 óta, és az iparági szakértők szerint ez a trend folytatódni fog.

A pénzügyi válság óta jelentősen visszaesett az új banki engedélyek száma az Egyesült Államokban. Míg 2000 és 2007 között évente átlagosan 144 új engedélyt adtak ki, 2010 és 2023 között ez a szám évi ötre csökkent. 2023-ban mindössze négy új kérelmet hagytak jóvá.

A Trump-adminisztráció deregulációs törekvései és az innováció iránti nyitottsága pozitív jelzéseket küld a fintech szektor felé. Travis Hill, a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) megbízott elnöke szerint a szervezet ösztönözni fogja a cégeket banki engedélyek megszerzésére.

Új bank alapításához általában 20-50 millió dollár szükséges. A legnagyobb kihívást a tőkéhez való hozzáférés és a pénzmosás elleni törvényeknek való megfelelés jelenti. Bár az engedélyezési folyamat továbbra is szigorú marad, az iparági szakértők szerint felgyorsulhat az elbírálás.

Az Egyesült Államokban jelenleg több mint 4500 bank működik. Bár a regionális bankok között várható összeolvadások miatt ez a szám csökkenhet, az új szereplők megjelenésével az ágazat dinamikája változhat.

