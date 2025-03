Jó hírt közölt a Wells Fargo

A Wells Fargo amerikai nagybank közelebb került a szabályozói problémáinak megoldásához, miután az amerikai bankfelügyelet megszüntette a 2021-ben kiszabott büntetőintézkedést, amely a bank jelzáloghitelezési gyakorlatával volt kapcsolatos - számolt be a Reuters.

Az amerikai bankfelügyelet (OCC) hétfőn jelentette be, hogy megszünteti a Wells Fargo ellen 2021-ben hozott határozatot, amely eredetileg 250 millió dolláros bírságot is tartalmazott. A büntetést a bank jelzáloghitelezési veszteségkezelési programjának hiányosságai, valamint egy 2018-as határozat követelményeinek be nem tartása miatt szabták ki.

Charlie Scharf vezérigazgató közleménye szerint ez már az ötödik lezárt büntetőintézkedés 2025 eleje óta. A bank megfelelőségi problémái 2016-ban kerültek reflektorfénybe, amikor kiderült, hogy

alkalmazottai ügyfelek tudta nélkül nyitottak számlákat.

A megfelelőségi problémák megoldása kiemelt prioritást élvezett Scharf 2019-es vezérigazgatói kinevezése óta, ami 11 büntetőintézkedés lezárását eredményezte. Jelenleg még három ilyen intézkedés van érvényben, és a bank továbbra is a Fed által 2018-ban bevezetett 1,95 ezer milliárd dolláros eszközkorlát alatt működik.

Az elmúlt hónapokban több felügyeleti szerv is feloldotta a bankra kirótt szankciókat. Januárban a fogyasztóvédelmi hivatal (CFPB) zárta le a 2022-es, autóhitelekkel és jelzálogkölcsönökkel kapcsolatos eljárást, februárban pedig a Fed szüntetett meg két, 2011-ben bevezetett büntetőintézkedést.

A Piper Sandler elemzői szerint ez újabb jele annak, hogy a Wells Fargo a védekezésből támadásba lendül át, és valószínűsíthető, hogy az eszközkorlátot a vártnál hamarabb feloldják. Scharf vezérigazgató bizakodó a fennmaradó intézkedések teljesítésével kapcsolatban.

