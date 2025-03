Mindenki a sztárstartup tőzsdére lépését figyeli, fintech cunami indulhat

A Klarna közelgő amerikai tőzsdei bevezetése új lendületet adhat a brit fintech cégek tőzsdére lépésének, miután az elmúlt időszakban jelentősen visszaesett a technológiai vállalatok tőzsdei megjelenése - írja a Reuters.

A stockholmi székhelyű, elsősorban a kamatmentes részletre vásárlásról ismertt (Buy Now Pay Later, azaz "vásárolj most, fizess később") Klarna a közelmúltban nyújtotta be hivatalos kérelmét a New York-i Tőzsdén történő jegyzésre. Ez a cég második próbálkozása a nyilvános piacra lépésre négy éven belül.

A vállalat 2021-ben már fontolgatta a tőzsdei bevezetést, miután értékelése három finanszírozási körben 5,5 milliárd dollárról 45,6 milliárd dollárra emelkedett. Azonban a kamatemelések és a gazdasági bizonytalanságok miatt a befektetők elfordultak a technológiai cégektől, így a Klarna kénytelen volt 6,7 milliárd dollárra csökkenteni értékelését egy 2022-es tőkebevonás során.

Most újra próbálkozik, és a bennfentes információk szerint

az április első felében várható IPO során a cég értéke elérheti a 15 milliárd dollárt.

James Wootton, a Linklaters partnere szerint egy sikeres, nagy presztízsű fintech IPO katalizátorként szolgálhat más cégek számára is, hogy újra fontolóra vegyék a tőzsdei megjelenést.

A PitchBook adatai szerint a pandémia utáni finanszírozási boom csúcsán, 2021-ben 101 fintech cég gyűjtött 296,86 milliárd dollárt IPO-kon keresztül. Ezzel szemben 2022 és 2024 között mindössze 86 vállalat szerzett 32,76 milliárd dollárt tőzsdei bevezetésekkel.

Számos brit fintech cég, köztük a Monzo, a Starling, a Zilch és az Ebury is fontolgatja a tőzsdei bevezetést. A Zilch vezérigazgatója, Philip Belamant elmondta, hogy 2026-ra tervezik a cég tőzsdei bevezetését, míg az Ebury legkorábban júniusban jelenhet meg a londoni tőzsdén, körülbelül 2 milliárd fontos értékeléssel. A Londoni Értéktőzsde is aktívan keresi a kapcsolatot a fintech cégekkel, bár sok vállalat még kivár a megfelelő piaci körülményekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ