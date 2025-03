Stratégiai megállapodást kötött az Alfa Biztosító a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségével

Stratégiai megállapodást kötött a magyar biztosítási piac egyik meghatározó szereplője, az Alfa Biztosító és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége - közölte ez utóbbi szervezet.

A közlemény szerint a biztosítótársaság és a szövetség közötti összefogást is jelképező együttműködés fontos mérföldkőnek számít a 2 évvel ezelőtt elindult innovatív egyetemi képzési rendszer életében. Az együttműködés aláírására ünnepélyes keretek között került sor, kiemelve annak jelentőségét, hogy minél több biztosítási szakember rendelkezzen a Magyarországon elérhető legmagasabb szintű szektorális képesítéssel. Az MBTSZ hatalmas lépésnek értékeli, hogy a mai nappal hivatalosan is elindult a szektorális összefogás a biztosítótásaságok és a szektor érdekében tevékenykedő Szövetség között, bízva abban, hogy hamarosan további biztosítók is csatlakoznak a szektor jövőjét nagyban támogató küldetéshez.

Az MBTSZ a magyar biztosítási piacon tevékenykedő szervezetek között vezető szerepet kíván felvállalni a biztosítási szakma legmagasabb szintű képzésének széles körű elterjesztésében, valamint a magyar társadalom biztosítási és pénzügyi edukációjának fejlesztésében. Ennek érdekében átfogó oktatási ütemtervet állított fel, amely hozzájárul a Szövetség egyik stratégiai célkitűzéséhez: 2030-ig ezer fő rendelkezzen a Magyarországon elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel.

2023 szeptemberében indult el a győri Széchenyi István Egyetemen a kétféléves biztosítási- és pénzügyi szaktanácsadói képzés, amelynek az első két évfolyamon már 96 hallgató szavazott bizalmat. A képzés alapköveit a CIG Pannónia Biztosító és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. tették le.

A hiánypótló képzés sikerességét igazolva 2025 szeptemberétől a Dunaújvárosi és Miskolci Egyetemen is elindul a kétféléves képzés, ezzel egyidejűleg pedig az oktatási tematika is megújul, kiemelt hangsúlyt helyezve a biztosításszakmai gyakorlati oktatásra, azon belül is az esettanulmányokon alapuló tanórák, az értékesítési és tárgyalástechnikai képzés, valamint a kockázatmenedzsment és risk engineering módszerek elsajátítására - olvasható a közleményben.

Az MBTSZ küldetésének tekinti, hogy olyan versenyképes képzési rendszert alkosson meg és azt folyamatosan fejlessze, ahol a hallgatók az elméleti oktatás mellett azonnal alkalmazható gyakorlati tudást szerezhetnek, amely támogatja őket a biztosításszakmai tevékenység eredményes működtetésében, valamint a legmagasabb szintű ügyfélkiszolgálásban és kiváló ügyfélélmény biztosításában.

A globális trendeknek megfelelően a biztosítási piacon is azok a cégek lesznek versenyképesek, akik gyorsan és rugalmasan tudnak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, munkavállalóik képesek a holisztikus gondolkodásra, és sokkal mélyebb, gyakorlati szinten is alkalmazott tudással rendelkeznek a biztosítási szakmát illetően. A felsőoktatási képzés megvalósítása és folyamatos fejlesztése mellett a Szövetség olyan stratégiai partnerségek kialakításán dolgozik, amelyek a magyar biztosítási piac versenyképességéhez nagymértékben hozzájárulnak.