Nyakukba szakadt volna a bónusz, de pár órával előtte kirúgták őket

Az HSBC új vezérigazgatója, Georges Elhedery vezetése alatt drasztikus költségcsökkentési intézkedéseket vezetett be: a bank számos befektetési bankárát elbocsátotta éppen azon a napon, amikor a bónuszukról kellett volna értesülniük, és sokuknak egyáltalán nem is fizettek prémiumot - számolt be a Financial Times