Nagyon jól járt, aki bankrészvényekbe fektette a pénzét - De mi lesz most?

A befektetők növekvő érdeklődését több tényező is táplálja:

az erős negyedéves eredmények,

a jelentős részvény-visszavásárlási programok,

a fúziós és felvásárlási lehetőségek,

valamint a masszív állami költekezési tervek, amelyek várhatóan magasan tartják az európai kamatlábakat.

A bankszektor tíz egymást követő negyedéven át tartó nyereségsorozata során – ami a pénzügyi válság előtti időszak óta a leghosszabb – az osztalékokkal együtt több mint 160 százalékos hozamot ért el,

ami háromszorosa a szélesebb Stoxx Europe 600 index 52 százalékos teljesítményének.

A legújabb lendületet Németország mérföldkőnek számító költekezési csomagja adta, amely gyakorlatilag korlátlan pénzforrást biztosít az ország újrafelfegyverzésére Oroszország elrettentése érdekében, írja a Bloomberg. Emellett egy 500 milliárd eurós alapot is létrehoznak az elöregedett infrastruktúra fejlesztésére. A német bankok különösen jól profitálnak ebből, amit jól mutat, hogy

a Deutsche Bank részvényei idén 35 százalékkal emelkedtek, megközelítve a 10 éves csúcsot.

A befektetők továbbra is növelik kitettségüket a szektorban. A Bank of America európai alapkezelői felmérése szerint a pénzügyi szektorban való pozíciók növekedtek, és a bankok most a legnagyobb túlsúlyban lévő szektor Európában. Az európai befektetők 50 százaléka továbbra is vonzónak tartja a bankokat, ami emelkedést jelent az előző havi 41 százalékhoz képest.

Az utolsó eredményszezon bizonyította, hogy a jövedelmezőség továbbra is erős. Az EU legnagyobb bankjai újabb rekordévet zártak a profit tekintetében, és csak az év első két hónapjában 20 bank jelentett be összesen több mint 18 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot.

Ugyanakkor egyes elemzők megkérdőjelezik, meddig tarthatnak a pozitív fundamentumok, szerintük a kiváló eredményszezonok sorozata után a profit növekedése várhatóan stagnálni fog.

