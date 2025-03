69 milliárd dollárt pumpál Kína a legnagyobb állami bankokba

Portfolio Hitelezés 2025 Május 22-én lesz a Portfolio Hitelezés 2025 konferenciája, amelyen a bank- és hitelközvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

A Bank of Communications, a Bank of China, a Postal Savings Bank of China és a China Construction Bank összesen 520 milliárd jüan (mintegy 72 milliárd dollár) összegű forrásbevonást tervez további részvénykibocsátás révén - derül ki a vasárnap benyújtott dokumentumokból.

A Pénzügyminisztérium lesz a legnagyobb befektető a tervezett zártkörű kibocsátásokban, összesen 500 milliárd jüan értékben jegyezve részvényeket.

A bankok az új részvényeket 8,8 és 21,5% közötti prémiummal bocsátják majd ki a pénteki sanghaji záróértékek felett, hogy feltöltsék a Tier 1-es tőkeszintet.

A kínai hatóságok március elején ígéretet tettek arra, hogy 500 milliárd jüan értékű speciális államkötvényt bocsátanak ki az ország legnagyobb állami tulajdonú bankjainak tőkepótlása érdekében.

A cikk kitér arra, hogy az elmúlt néhány évben a gazdaság támogatására „felkért” bankok rekordalacsony haszonkulccsal, lassuló profitnövekedéssel és növekvő nem teljesítő hitelekkel küzdenek. A szektor nettó kamatmarzsa - a jövedelmezőség mérőszáma - 1,52%-ra csökkent 2024 végére, ami minden idők legalacsonyabb értéke.

Az erősebb tőkepufferek lehetővé teszik a bankok számára, hogy potenciálisan több hitelt nyújtsanak, mivel Peking nagyobb támogatást ígért az ingatlanszektoroktól a fogyasztói és technológiai szektorokig, hogy elérjék az idei évre kitűzött 5% körüli növekedési célt, miközben az Egyesült Államokból érkező vámsokkokkal is küzd - írja a Bloomberg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images