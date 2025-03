Minden településre ATM-et: a Revolut, a Wise is bankautomatákat telepíthet Magyarországon

Újabb részletek derültek ki a kormány tervéről, miszerint minden településen kell lennie legalább egy bankautomatának. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ma egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: "Aki a rezidenseknek számlát vezet, annak biztosítania kell hozzáférést a készpénzhez". Mindebből arra következtethetünk, hogy valószínűleg a határon átnyúló szolgáltatóknak is be kell szállniuk az ATM-telepítésekbe - ahogyan azt a bankok a kormánytól kérték. Persze ez majd akkor válik biztossá, ha megjelenik a területet szabályozó törvény. A témáról szó lesz május 27-ei Financial IT rendezvényünkön, érdemes regisztrálni