Fordul a lakáspiac, dübörög a hitelezés, új lehetőségekre harapnak rá a fiatalok

Míg 2024 elsősorban a tranzakciószámok emelkedéséről szólt a lakáspiacon, idén ez eltolódni látszik az áremelkedés irányába, és ez hatással van a lakáshitelezésre is - mondja Rajna Gábor. A Raiffeisen Bank lakossági vezérigazgató-helyettese a munkáshitel vártnál jobb teljesítményéről, a "PMÁP-földindulás" elmaradásáról és a bank új, többek között a fiatalokat megcélzó innovációiról is beszélt a Portfolio-nak. E témák egy része május 22-ei Hitelezés 2025 konferenciánkon részletesebben is terítékre kerül, érdemes mielőbb regisztrálni a rendezvényre.