Megjelentek az 5 százalékos kamatplafonnal elérhető lakáshitelek, itt a lista

Elindult az önkéntes kamatplafon, a csatlakozó bankoknál április 1. és október 31. között bizonyos feltételek teljesülése esetén legfeljebb 5 százalékos kamat mellett igényelhetnek lakáshitelt a fiatalok energiahatékony lakásra.

Portfolio Hitelezés 2025 Május 22-én lesz a Portfolio Hitelezés 2025 konferenciája, amelyen a bank- és hitelközvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

A Bankmonitor szerint négy banknál,

az Erste Banknál, a K&H Banknál, az MBH Banknál és az OTP Banknál lehetett április elsején reggel találkozni

az önkéntes kamatplafonnak megfelelő hiteltermékkel. Természetesen a nap folyamán, illetve esetlegesen később még más bankok is csatlakozhatnak.

Ezek közül az elérhető legkedvezőbb kamatszint bőven 5% alá is csökkenhet a futamidő első 5 évében:

az Erste Bank nál a kamat 4,69% is lehet a futamidő első 5 évében, amennyiben a kölcsönt 10 éves kamatperiódussal igénylik. Emellett a kedvező kamatszint legalább 800 ezer forint jóváírása esetén járhat a legalább 30 millió forintot igénylőknek. A kamat a banknál 1,90 százalékponttal megemelkedik az első 5 évet követően,

nál a kamat 4,69% is lehet a futamidő első 5 évében, amennyiben a kölcsönt 10 éves kamatperiódussal igénylik. Emellett a kedvező kamatszint legalább 800 ezer forint jóváírása esetén járhat a legalább 30 millió forintot igénylőknek. A kamat a banknál 1,90 százalékponttal megemelkedik az első 5 évet követően, a K&H Banknál pedig 4,70% lehet az induló kamatszint, ezen kamatszint eléréshez a banknál kötött lakásbiztosítás, illetve hitelfedezeti biztosításra van szükség. A kamat itt is megemelkedik az 5. évet követően.

A CIB Bank is kínál 4,74 százalékos kamat mellett lakáshitelt 10 éves kamatperiódus, illetve futamidő végéig fix kamatozás mellett. Ráadásul ez a kedvezményes kamat a teljes futamidő alatt megmarad. Náluk a feltételek is csak részben egyeznek az önkéntes kamatplafonnál általánosságban megismert elvárásokkal. Az igénylőnek ugyanis 35 év alattinak kell lennie és nyilatkoznia kell arról is, hogy első lakásvásárló. Ugyanakkor az ingatlan energetikai besorolására, vételárára vonatkozó elvárás nincsen. Van azonban más, az önkéntes kamatplafonhoz nem kapcsolódó feltétel. Az igénylőnek ugyanis CSOK Pluszt is kell igényelnie a kedvezményes piaci hitel mellé. Elvárás, hogy a támogatott hitelt maximálisan használja ki az adós (adott gyermekszám mellett), a piaci hitel összege pedig nem haladhatja meg a CSOK Pluszból felvett összeget. Az adósnak emellett még vállalnia kell azt, hogy havonta 250 ezer forint jóváírás érkezik a számlájára.

Kik lehetnek jogosultak az 5 százalékos önkéntes kamatplafonra?

Érdemes megnézni, hogy kik igényelhetik az új önkéntes kamatplafon keretében legfeljebb 5% kamat mellett lakáshitelt a Bankszövetség vállalása alapján:

35 év alatti fiatalok,

az érdeklődők első lakásukat vásárolják meg a kölcsönből.

az ingatlannak meg kell felelnie a zöld feltételeknek: legfeljebb 68 kWh/m2/év primerenergia-igényű és minimum A+ energetikai besorolású lehet az épület,

a lakás alapterülete nem haladhatja meg a 60 négyzetmétert,

az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,2 millió forintot.

A pénzügyi előny jelentős, egy 30 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsön esetében az induló törlesztőrészlet 25 685 forinttal is kisebb lehet, mint egy 6,5 százalékos kamatozású normál lakáshitel esetében. A Bankmonitor szakértői szerint valamilyen formában még több pénzintézet csatlakozni fog a kezdeményezéshez.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ