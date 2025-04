Bejelentések sorát tette az MBH Bank, a gazdag ügyfeleknek kedveskednek

Családi vagyontervezési szolgáltatást indít privátbanki ügyfelei számára az MBH Bank. Ez kiterjed a bizalmi vagyonkezelésre, vagyonörökítésre, adó- és jogi tanácsadásra, valamint nemesfém-kereskedelemre is. Az MBH Private Banking mai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy bár nem kötik dedikált vagyonmérethez ezt a komplex szolgáltatást, vélhetően 500 millió forint feletti vagyon esetében érheti meg leginkább ebben gondolkodni.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy december végén a magyar gazdagok számlája új mérföldkövet tudhat maga mögött, a rajtuk lévő vagyon már meghaladta a 11 ezermilliárd forintot, köszönhetően többek között a kedvezőnek mondható piaci hangulatnak, az ügyfélszámlák bővülésének és a friss pénzek bevonzásának.

Egy év alatt ezzel a privátbanki vagyon több mint 20%-os növekedést tudott felmutatni, mindeközben az ügyfélszámlák száma is bővülni tudott, év végére megközelítette a 63 ezret.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami tavaly új rekordot, több mint 180 millió forintot jelentett.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az MBH Private Banking által kezelt vagyon 2024-ben meghaladta az 1500 milliárd forintot, ez a második legnagyobb állomány a piacon.

Idénre már inkább Stagnáló ügyfélszámmal kalkulálunk, és a korábbi évekhez képest visszafogottabb bővülést prognosztizálunk a vagyon tekintetében.

- mondta el Pleschinger Gyula Márk, az MBH Bank Private Banking igazgatója és az MBH Befektetési Bank Privátbankért és befektetéselemzésért felelős vezérigazgató-helyettese az eseményen. Kitért arra, hogy privátbankként többet kell tudni nyújtani a pénzügyi vagyon kezelésénél, így ma már az MBH Forrás Zrt. szolgáltatásai elérhetővé váltak az MBH privátbanki ügyfelei számára, családi vagyontervezés elősegítésére. Komplex családi vagyontervezés szempontjából ez az egyik legfejlettebb szolgáltatás most a hazai piacon – tette hozzá. Jogilag szolid, stabil megoldásról van szó, szerződéses viszonyrendszerben rögzített és szabályozott, egy helyen elérhető szolgáltatás - közölte.

Az örökítés és a generációváltás két hívószó ma a piacon, de szerinte pozitívabb családi vagyontervezésről beszélni, mert ez nem egy zéró összegű játék, a vagyonátadónak sem kell feltétlenül a háttérbe vonulnia. Elmondta azt is, hogy a szolgáltatást inkább igényhez, és nem vagyonmérethez adják, de

500 millió forint feletti vagyon esetén van nagyobb értelme ezt a szolgáltatást igénybe venni és például bizalmi vagyonkezelésben gondolkodni.

Fodor Béla, az MBH Bank Private Banking egyedi értékesítés és partneri kapcsolatok igazgatója kifejtette, hogy az alternatív szolgáltatások választásával fennáll a lehetősége annak, hogy a privátbanknál tartott vagyon valamelyest csökken, ez azonban nem tekinthető szignifikánsan jelentősnek. Ráadásul egy privátbanki szolgáltató hosszú távú kapcsolatban van az ügyféllel, másrészt aki fizikai aranyat vásárol befektetési céllal, az előbb-utóbb az itteni megtakarítását ismét a privátbanki szolgáltatóra bízza majd.

Gregor István, az MBH Private Banking, Családi Vagyontervezési Osztályának osztályvezetője elmondta, hogy az ügyfelek a végső szerződést mindig az adott szolgáltatóval fogják megkötni, ez számukra extra költséget nem jelent, a privátbanki szolgáltatás részét képezi.

Illés István, az Apelso Trust igazgatósági tagja kifejtette, hogy a vagyonstrukturálásban, bizalmi vagyonkezelésben, vagyonkezelő holdingcégek létrehozásában tudnak segíteni és ezzel gördülékenyebbé tenni a generációváltást is. A svájci és osztrák privátbankok már régóta dolgoznak együtt külső wealth management és más szolgáltatókkal annak érdekében, hogy egy komplex szolgáltatást tudjanak nyújtani az ügyfeleik számára.

Kifejtette azt is, hogy a bizalmi vagyonkezelés piacán jelenleg végbemenő folyamatok azt a célt szolgálják, hogy mindenki a családi vagyontervezési célt töltse be. (a NAV az utóbbi időben közelebbről is vizsgálja a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokat, elsősorban az osztalékkövetelés vagyonrendelése miatt.)

Juhász Gergely, a Conclude vezérigazgatója arról beszélt, hogy itthon talán ez az első alkalom, hogy egy privátbank formalizáltan kapcsolatba lép egy nemesfém-kereskedővel. Ezzel a fizikai arany is meg tud jelenni a kínálatban, nem csak az értékpapírosított arany. A fizikai arany iránt nagy kereslet van, folyamatosan apad a készlet – fűzte hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images