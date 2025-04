Indul a bankok gyorsjelentési szezonja, egy évtizede nem tapasztalt jelenséget fogunk látni

Várhatóan kiemelkedő első negyedéves eredményeket fognak közölni a napokban az amerikai nagybankok az év első három hónapjában megnövekedett kereskedési aktivitás miatt. A vámháború okozta piaci volatilitás tovább növelheti ügyfeleik kereskedési aktivitását a közeljövőben is, de visszavetheti az M&A-piacról és az értékpapír-kibocsátásokból származó bevételeket - írja a Financial Times

A Wall Street értékpapír-kereskedői valószínűleg több mint egy évtizede nem látott magas bevételeket szállítottak az első negyedévben a bankoknak, ellensúlyozva az amerikai elnök politikájából származó bizonytalanság miatti visszaesést a befektetési banki tevékenységben.

Az első negyedéves eredményekben a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase, a Morgan Stanley, a Bank of America és Citigroup együttesen várhatóan mintegy 34,5 milliárd dolláros bevételről számol be a részvény- és kötvénykereskedésből.

Ez 10 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a legmagasabb érték legalább 2014 eleje óta

a Bloomberg és a Visible Alpha adatai szerint. A kereskedési aktivitás már Donald Trump elnök agresszív vámintézkedéseinek múlt heti bejelentése előtt megugrott, és az amerikai részvények jelentős eladási hullámát váltotta ki.

"A piaci volatilitás jó az értékesítés és a kereskedés szempontjából, de rossz a befektetési banki tevékenységnek"

– mondta Saul Martinez, a HSBC bankelemzője.

A nagy befektetési bankok kereskedési üzletágai a 2008-as pénzügyi válság óta átalakultak, elmozdulva a saját tőkével történő kockázatvállalástól a befektető ügyfelek számára történő kereskedés felé.

Az első negyedév általában erős időszak a kereskedés szempontjából, mivel a bankok profitálnak abból, hogy a befektetők új pozíciók felvételével kezdik az évet,

hosszabb távon azonban még a kereskedési tevékenységet is visszavetheti a gazdasági bizonytalanságból származó kockázatkerülés.

Az első negyedévben az említett öt bank befektetési banki tevékenységből származó teljes bevétele az elemzők szerint még 3 százalékkal, körülbelül 7,65 milliárd dollárra nőtt. Ennek a bevételnek nagy része azonban a már bejelentett fúziókhoz kapcsolódó díjakból származik, a január eleje óta bejelentett új ügyletek száma azonban a legalacsonyabb több mint egy évtizede.

Április 11-én, pénteken a JP Morgan, Morgan Stanley és Wells Fargo fogj kezdeni a gyorsjelentési szezont, 14-én a Goldman, 15-én pedig a Bank of America és a Citi következik.

A hat bank – az Egyesült Államok eszközállomány szerint legnagyobb bankjai – együttes nyeresége várhatóan körülbelül 5 százalékkal nő éves szinten a Bloomberg által összeállított elemzői becslések szerint.

A befektetők azt is figyelni fogják, hogy növekednek-e a veszteségek a bankok hitelezési tevékenységében. A nem törleszetett hitelkártya-adósságok emelkedtek a koronavírus-járvány alatt és közvetlenül utána történt hitelfelvételi hullámot követően is. Most az elmúlt évek gyors növekedése miatt is kalkulálnak ezzel az elemzők.

