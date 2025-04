Vámháború: szorosabb ellenőrzés alá veszik a bankokat a pénzügyi felügyeletek szerte Európában

Az eurózóna, Nagy-Britannia és Svájc központi bankjai és felügyeleti hatóságai jelezték: fokozzák a bankok és a pénzügyi piacok monitoringját a kereskedelmi háború okozta globális piaci turbulencia miatt. Egyelőre egyikük sem lát okot a riadalomra, hiszen nem száradt ki a piac likviditási szempontból.

Az Európai Központi Bank fokozta az ellenőrzés szintjét, mert a piaci eladások a reálgazdaságban is kárt okozhatnak, ha elég sokáig tartanak - mondta négy forrás is a Reutersnek.

Az EKB felügyelői a szokásosnál gyakrabban hívják fel a felügyeletük alatt álló bankokat, hogy ellenőrizzék a betétáramlást és a finanszírozás egyéb formáit.

A hírügynökség forrásai szerint az eddigi visszajelzések megnyugtatóak, ezt különösen is hangsúlyozta Mercedes Olano, a Bank of Spain felügyelője. Az EKB jegybankárai, valamint a svájci és francia piacfelügyelők is felhívták a figyelmet arra, hogy a piaci likviditás nem száradt ki, ami azt jelenti, hogy az eladók könnyen találnak vevőt, még a nagy pozíciók esetében is.

A piac nagyon nagy volumenben működik, lehetővé téve minden befektető számára, hogy igényei szerint kereskedjen - közölte a francia piacfelügyelet, az AMF e-mailben kiküldött közleményében. A Reuters egyik forrása szerint a Bank of England is figyelemmel kíséri a piacokat, hogy likviditási feszültségek ne alakuljanak ki.

Az EKB döntéshozói aktívan figyelik a gyengébb finanszírozási helyzettel rendelkező országok kötvénypiaci hozamfelárát is. Az eurózónába vetett befektetői bizalom mérőszámának tekintett felárak enyhén nőttek, de kontrollált szinte maradtak. Olaszország 10 éves kötvényei például mindössze 122 bázisponttal adnak többet, mint a németek, ami essze elmarad attól a 250 bázispontos spreadtől, ami a Covid-járvány csúcspontján, 2020-ban volt jellemző.

Luis de Guindos, az EKB alelnöke kedden Spanyolországban tartott beszédében azt mondta, hogy

a piacok rövid távon mindig túlreagálnak, és új egyensúlyt kell találniuk

egy új, széttagoltabb világban, ahol a növekedés valószínűleg alacsonyabb és az infláció magasabb lesz.

Svájcban az egyre növekvő magánhitelpiac kockázatait kísérik figyelemmel: "Nagyon fontos, hogy elsősorban az úgynevezett nem banki pénzintézeti szektor fejleményeit kövessük, amelybe a fedezeti alapok, magántőkealapok, hitelalapok és így tovább tartoznak" - mondta Stefan Walter, Svájc legfőbb piaci szabályozója kedden a Reutersnek. Az EKB forrásai arra a kockázatra is felhívták a figyelmet, hogy az ezekben

az úgynevezett árnyékbankokban keletkezett károk visszahatnak a hagyományos bankrendszerre.

Egy másik EKB-forrás a volatilitást tükröző VIX-index megugrására hívta fel a figyelmet, amely a tőkepiaic finanszírozási feltételek romlását mutatja.

Az EKB döntéshozói a héten Varsóban, az Európai Unió pénzügyi döntéshozóinak találkozóján vetik össze tapasztalataiakat. Mélyreható egyeztetésre azonban várhatóan csak a Kormányzótanács jövő heti ülésén kerülhet sor, amikor az EKB várhatóan kamatcsökkentést hajt végre. Az EKB szóvivője nem kívánt minderről nyilatkozni a Reutersnek.

