Üzent az NGM a bankok önkéntes vállalásai után

Az infláció mérséklése, ezáltal a családok megélhetési terheinek csökkentése továbbra is központi eleme a kormány gazdaságpolitikai stratégiájának. A 2022-ben tapasztalt kiugró áremelkedést követően a kormány számos intézkedést tett az árstabilitás visszaállításáért, amelynek eredményeként 2024-re az infláció már a jegybank toleranciasávjába süllyedt. Az utóbbi hónapokban azonban az áremelkedés üteme ismét felfelé mozdult, amelyben jelentős szerepet játszottak a banki és távközlési szolgáltatások területén bekövetkezett díjnövekedések.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet aportfolio@portfolio.hu címre.

A pénzügyi szolgáltatások terén tapasztalt áremelkedés nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő: az Eurostat HICP módszertana alapján 2022 januárja és 2025 februárja között a banki szolgáltatások ára 34,5 százalékkal nőtt Magyarországon – ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban, és 20,1 százalékponttal múlja felül az EU 27 tagállamának átlagát. A drágulás egyik fő mozgatórugója a gyakorlatban elterjedt inflációkövető díjkorrekció, amely – a bankok számára egyébként különösen kedvező pénzügyi környezetben – túlzott mértékű áremelkedésekhez vezetett, és további áremelkedést eredményezhetett volna.

E kihívás kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére egyeztetések kezdődtek a bankszektor képviselőivel. A cél egyértelmű volt: a lakossági banki szolgáltatások terén 2025-ben ne történjen inflációkövető díjemelés, illetve a már bevezetett díjnöveléseket kompenzálják a pénzintézetek, és legalább 2026. június 30-ig ne alkalmazzanak újabb áremelést.

A kormány felhívását a legnagyobb hazai lakossági ügyfélszámmal rendelkező bankok – az OTP, MBH, K&H, Erste, UniCredit, Raiffeisen, CIB és Gránit Bank – elfogadták, és önkéntes vállalást tettek az inflációs díjemelés hatásának ellensúlyozására.

Egyedi vállalások, közös cél

A bankok közleményeikben eltérő módon és ütemezéssel, de egyaránt kifejezték elkötelezettségüket a kérés vállalása mellett, és visszavonják vagy kompenzálják inflációs díjemeléseiket amennyiben erre sor került 2025-ben:

OTP Bank: Vállalta, hogy 2026. június 30-ig nem hajt végre újabb díjemelést inflációs vagy működési okokból, illetve az idei inflációkövető díjemelés kompenzálása érdekében több milliárd forint értékű kedvezményt meghosszabbít és további 2 milliárd forinttal csökkenti a lakossági ügyfelei által fizetendő banki költségeket.

Vállalta, hogy 2026. június 30-ig nem hajt végre újabb díjemelést inflációs vagy működési okokból, illetve az idei inflációkövető díjemelés kompenzálása érdekében több milliárd forint értékű kedvezményt meghosszabbít és további 2 milliárd forinttal csökkenti a lakossági ügyfelei által fizetendő banki költségeket. MBH Bank: Az április 30-tól tervezett díjemelést azonos értékű díjcsökkentéssel kompenzálja, és vállalta, hogy a lakossági díjakat 2026. közepéig nem emeli.

Az április 30-tól tervezett díjemelést azonos értékű díjcsökkentéssel kompenzálja, és vállalta, hogy a lakossági díjakat 2026. közepéig nem emeli. K&H Bank: A 2025 áprilisától meghirdetett díjemelését májusban kezdődő akció keretében nem számítja fel, ehelyett 2026. június végéig visszatér a 2025. januári díjszintekhez.

A 2025 áprilisától meghirdetett díjemelését májusban kezdődő akció keretében nem számítja fel, ehelyett 2026. június végéig visszatér a 2025. januári díjszintekhez. Erste Bank: Már korábban jelezte, hogy 2025-ben nem hajt végre inflációs díjemelést, és kijelentette, hogy ezt a vállalását 2026 közepéig fenn is tartja.

Már korábban jelezte, hogy 2025-ben nem hajt végre inflációs díjemelést, és kijelentette, hogy ezt a vállalását 2026 közepéig fenn is tartja. UniCredit Bank: Ellensúlyozza a márciusban bevezetett inflációs díjemelést, és 2026. június 30-ig nem érvényesít újabb inflációs vagy működésiköltség-növekedésből fakadó emelést.

Ellensúlyozza a márciusban bevezetett inflációs díjemelést, és 2026. június 30-ig nem érvényesít újabb inflációs vagy működésiköltség-növekedésből fakadó emelést. Raiffeisen Bank: Kedvezményekkel teljes mértékben kész kompenzálni 2025-ös inflációs díjemelését, és 2026. június 30-ig nem is hajt végre újabb infláción és belső működési költségen alapuló, egyoldalú díjmódosítást.

Kedvezményekkel teljes mértékben kész kompenzálni 2025-ös inflációs díjemelését, és 2026. június 30-ig nem is hajt végre újabb infláción és belső működési költségen alapuló, egyoldalú díjmódosítást. CIB Bank: Júniustól visszaállítja az idei inflációs emelés előtti díjakat, és visszatéríti az emelésből fakadóan korábban felszámított díjkülönbözetet.

Júniustól visszaállítja az idei inflációs emelés előtti díjakat, és visszatéríti az emelésből fakadóan korábban felszámított díjkülönbözetet. Gránit Bank: Már hosszú ideje nem emelte a hétköznapi bankoláshoz kapcsolódó díjait, és a tartósan alacsony díjakat a továbbiakban is fenn kívánják tartani.

Bankok által tett vállalások Bank Vállalás OTP Kedvezmények meghosszabbítása és új díjcsökkentő lépések Inflációs emeléstől való elállás 2026 közepéig MBH Új kedvezmények bevezetése Inflációs emeléstől való elállás 2026 közepéig K&H 2026 közepéig tartó akció keretében a 2025. január eleji szintre csökkenti díjait Erste Nem hajtott végre inflációs emelést Inflációs emeléstől való elállás 2026 közepéig UniCredit Inflációs emelés ellensúlyozása Inflációs emeléstől való elállás 2026 közepéig Raiffeisen Új kedvezmények bevezetése Inflációs emeléstől való elállás 2026 közepéig CIB Díjak visszaállítása, a már beszedett különbözet visszatérítése Inflációs emeléstől való elállás 2026 közepéig Gránit Nem hajtott végre inflációs emelést Tartósan alacsony díjak fenntartása Forrás: NGM

Stabil bankrendszer, felelős vállalások

A megállapodás mögött nemcsak társadalmi felelősségvállalás áll, hanem a bankszektor pénzügyi stabilitása is. A hazai pénzügyi rendszer erős tőkeellátottsága, magas likviditása és jövedelmezősége lehetővé teszi a bankok számára, hogy a lakosság érdekében – legalább átmenetileg – lemondjanak az inflációkövető díjkorrekcióról. A lakossági üzletág jövedelmezősége több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt hazai sajátosság, hogy a háztartások mintegy 10 500 milliárd forintot tartanak látra szóló és folyószámlabetétben, amelyek esetében a banki forrásköltség rendkívül alacsony, miközben az eszközoldali kihelyezések után realizált hozam jelentős kamatmarzsot eredményez, különösen egy magasabb inflációs és hozamkörnyezetben. Emellett a lakossági pénzforgalmi díjak 51 százaléka közvetlenül a tranzakciókhoz kapcsolódik, vagyis azok értékével vagy darabszámával arányos a díj. Ezen árazási szerkezet következtében a gyakoribb használattal és az infláció miatt emelkedő tranzakciós értékkel a lakosság költségei is automatikusan emelkednek, még külön banki áremelés nélkül is. Mindez megerősíti, hogy a bankok a stabil jövedelmezőségi háttérre támaszkodva képesek érdemben hozzájárulni a gazdaságpolitikai célokkal összehangolt, infláció elleni fellépéshez.

A bankszektor mostani önkéntes vállalása jól mutatja, hogy a piaci szereplők hajlandóak aktívan hozzájárulni a gazdaság stabilitásához és a lakosság terheinek csökkentéséhez. A kormány célja nem csupán az árstabilitás fenntartása, hanem egy olyan gazdasági környezet kialakítása, amelyben a szolgáltatók és az állam közösen vállalnak felelősséget a fenntartható növekedésért.

A mostani megállapodás fontos lépés ezen az úton – és egyértelmű üzenet a gazdasági szereplők számára: az együttműködés nemcsak lehetséges, hanem szükséges is.

