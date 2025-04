Ijesztően gyorsan fejlődik az AI, Magyarország kitörési pont előtt áll

"Az alkalmazott AI területén nagyon sok potenciált látok abban, hogy akár Magyarország is előretörjön" - mondja Hetényi Márk. A banki IT-felsővezetői pozícióból a startupper életre átevező szakember szerint a generatív AI hatással lesz a programozói feladatokra és tágabban a szervezetekre is, ijesztően gyorsan fejlődik ez a terület. Az AI masszívan tud automatizálni, ami segíti a bankokat, de ez félelmet is kelthet a szervezetekben. Szerinte izgalmas időszak előtt állunk, bár a tudásforradalom és a világ átrendeződésének egybeesése kihívásokat is hozhat. A genAI-forradalomról kérdeztük május 27-ei Financial IT konferenciánk előadóját.

Sok éves banki IT vezetői karrieredről váltottál a startupper létre. Megérte?

Ma már a fiatalokat arra nevelik, hogy rögtön startupper módban kezdjenek, mert ott tudnak kiteljesedni. A mi generációnkban még az volt az igazi státuszszimbólum, ha pénzügyes voltál, hogy egy nagy pénzügyi tanácsadónál érj el sikereket. Én nagyon sokat tanultam a multinacionális környezetben, annak minden pozitív és negatív oldalával együtt. Magas pozícióba kerülve megtapasztaltam, hogyan lehet leküzdeni a tehetetlenséget, miközben persze a politikai csatározások is jelen vannak egy nagy szervezetben. Ezekből sebeket is lehet szerezni, de leginkább tanulni lehet belőle.

Hogyan vágtál bele a saját céged felépítésébe?

Mi rendszerintegrátorként kezdtük az elején, Oracle technológiákat értékesítettünk, akviráltunk cégeket, nemzetközi értékesítést folytattunk. Ám az elmúlt egy évben a mesterséges intelligencia segítségével tudtunk létrehozni egy olyan platformot, ami nagyon jól kezeli a bankok integrációs kihívását. Az AI legmélyebb bugyraiba ásunk le, nemcsak a nyelvtechnológiák terén, de az ágensek programozása terén is.

Melyek most a legfontosabb IT-problémák, kihívások a bankoknál?

Az egyik legnagyobb probléma, amit azonosítottunk, és amit az IT forradalom sem oldott meg igazán, azok a bankok integrációs és orchestrációs (automatizált konfiguráció, koordináció, a szolgáltatások menedzselése – a szerk.) nehézségei. A modern megoldások, mint a fintech vagy open banking rendszerek bevezetését gyakran gátolja a legacy rendszerekkel, riporting rendszerekkel és core rendszerekkel való integráció. Ez jelentősen lelassítja a folyamatokat.

Ebből jött az ötlet, hogy csináljunk egy bankokra szabott integrációs platformot, ami megoldja ezt a problémát. Az AI technológiák fejlődésével pedig lehetőségünk nyílt arra, hogy mély tudást adjunk az AI-nak, és magas szintre emeljük az automatizálást.

Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban?

A rendszerünk AI segítségével feltérképezi a bank teljes architektúráját. Nemcsak az alapmodulokat, hanem az összes dokumentációt, akár a forráskódot, és minden elérhető adatforrást a rendszerekről – azaz nem az ügyfelek adatait. Ezeket strukturáljuk és emészthető formátummá alakítjuk. Az ágenseink pásztázzák az adatforrásokat, felépítik ezt a képet, és létrehoznak egy üzleti nyelven használható adat- és szolgáltatástérképet. Így az üzleti felhasználók a bankban és a mi AI-unk sokkal gyorsabban és könnyebben tudja kirajzolni azokat az üzleti folyamatokat, amiket a bank piacra akar vinni.

Erre ráillesztjük a BIAN (Banking Industry Architecture Network) által definiált folyamatokat. Így bármilyen bank, még a legrégebbi rendszerekkel rendelkező is, azonnal hozzáfér 600 előre definiált folyamathoz, amiket igény szerint telepíthet vagy a saját gyakorlatához igazíthat. Ezzel több világot hozunk össze: az IT világ küzdelmét a vegyes architektúra egységesítésével, és az üzleti oldal igényét a gyors piacra lépésre úgy, hogy közben nem kell IT nyelven beszélniük.

Külföldön mennyire van erre igény, mit tapasztaltok?

A múltunkból adódóan, amikor még SI cég voltunk, már eljutottunk több országba. Dolgozunk Romániában, Szlovéniában, Csehországban, Máltán, Cipruson, Görögországban és Szerbiában is. Indiában is van egy egységünk, ahol munkavállalóink és csapattagjaink vannak. Az új platformunkat először a februári Finnovate-en, Londonban mutattuk be. Már több ügyfelünk használja, meglepő volt számomra, hogy a bankok ilyen sebességgel tudnak mozogni.

A R34dy csapata a Finnovate-en

Melyek most a legfontosabb IT-problémák, fájdalom pontok a bankoknál? Van-e különbség ebben a hazai, régiós és nyugati bankok között?

Szerintem még mindig ott vannak a régi kihívások, bármennyire is jött a rendszerek modernizálása és az új generációs core rendszerek. Minden új paradigma hoz magával egy új kihíváshalmazt is. Ez igaz a monolitikus és mikroszolgáltatás-alapú architektúrákra is - mindkettőnek megvannak az előnyei és hátrányai. A monolitikus rendszerek jól csomagolt funkcionalitást nyújtottak, de fekete dobozként működtek, nehéz volt hozzányúlni. A mikroszolgáltatások szétcsomagolták ezt a komplexitást, de ez is hozott magával új kihívásokat.

Mennyire forgatja fel a bankokat a generatív mesterséges intelligencia?

Kezdetben sokan legyintettek rá, amikor még hallucinált, de ezen már messze túlvagyunk. Viszont a nem tévedő AI-ágensek bevezetéséhez nagyon mély tudás kell.

Az AI masszívan tud automatizálni, ami segíti a bankokat, de ez félelmet is kelthet a szervezetekben.

Mennyire kódol jól az AI? Milyen változásokat hoz ez egy IT-fejlesztő cég vagy éppen a bankok életében?

A generatív AI hatással lesz a programozói feladatokra és tágabban a szervezetekre is, ijesztően gyorsan fejlődik ez a terület. Korábban egy egyszerű chatbot segített a kódolásban, ma már olyan platformok léteznek, ahol különböző fejlesztői szerepeket szimuláló AI-ügynökök együtt dolgoznak az ötlettől a megvalósításig. Persze továbbra is szükség van emberi felügyeletre - a jó specifikációra, a kód átnézésére - de ezek az eszközök káprázatosan felgyorsítják a folyamatot. Hamarosan eljuthatunk oda, hogy egy délelőtti ötletelés után délutánra kész lehet a megvalósítás.

Ez izgalmas lesz, bár a tudásforradalom és a világ átrendeződésének egybeesése kihívásokat is hozhat.

Az innováció történelme során folyamatosan hullottak le a korlátok. Az AI hatalmas ugrás ezen a téren - otthonról olyan feladatokat tudok elvégezni pár nap alatt, amik korábban hetekbe teltek. Ez az innovációs gyorsulás magával viszi előrefelé a munkaerőt és a cégeket is.

Hogyan lehet a programozókat, a szervezeteket felkészíteni, képezni a genAI eszközök használatára?

Olyan csapatokat kell létrehozni, ahol vannak úttörők, akik előre szaladnak az új technológiákkal, és olyanok is, akik mélyebb szakmai tudással rendelkeznek. Az interakciójuk teszi igazán használhatóvá az eszközöket. Fontos megtalálni az egyensúlyt az új technológiák kipróbálása és a strukturált, szakmailag megalapozott munka között. Ez a fajta megközelítés nálunk jól működik, és nemzetközi összehasonlításban sem maradunk le.

Az AI-forradalom lehet kitörési pont Magyarország számára?

Igen, és ezt nemcsak Magyarországnak, hanem minden országnak érdemes megfontolnia. Sokan úgy gondolják, hogy az AI-ban a számítási kapacitás birtoklása is nagyon fontos lesz. Én nem vagyok biztos abban, hogy Magyarországnak az lenne az útja, hogy számítástechnikai kapacitást épít. Lehet, hogy vannak előnyei, és biztonsági szempontból is jó, ha nálunk van ilyen kapacitás.

Magyarországnak is megvan a múltja, vannak jó ötleteink, csak nem mindig jutunk el a megvalósításig, és ebben az AI nagyon sokat tud segíteni. Az alkalmazott AI területén nagyon sok potenciált látok abban, hogy akár Magyarország is előretörjön.

Mit gondolsz Magyarország mesterséges intelligencia stratégiájáról?

Az MI Koalícióban én is elnökségi tag vagyok, ezért a stratégiát többször kommentáltam. Előfordult, hogy az AI segített nekem ebben, tehát az AI önmaga stratégiáját véleményezte.

Szerintem felülről rávenni akár az egyént, akár a szervezeteket, akár az egész gazdaságot, hogy hirtelen használjon AI-t vagy digitalizáljon, nem lehet.

Ám annak van értelme, hogy feltárjuk a kkv-k előtt az eszközrendszert, illetve oktatással, mentorálással el lehet érni, hogy előre haladjunk, és keretrendszert adjunk a gazdaságnak.

