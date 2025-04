Közzétette gyorsjelentését a Bank of America, örülhet a piac

A bevételek és az eredmény szempontjából is felülmúlta a várakozásokat a Bank of America, amelynek elsősorban a kereskedési és értékesítési tevékenysége mutatott növekedést az év első hónapjaiban. Az első negyedéves gyorsjelentés közzététele után 1,7%-os emelkedést mutat az árfolyam.

A bank nettó eredménye 7,4 milliárd dollár, részvényenként 90 cent volt az első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 6,7 milliárd dollárral, ami részvényenként 76 centet jelentett.

Hasznot tudott húzni a piaci volatilitás növekedéséből a bank, hasonlóan a JP Morganhez vagy a Goldman Sachhoz, hiszen

a kereskedési bevételei 9%-kal emelkedtek, ezen belül a részvénykereskedési bevételek 17%-kal kerültek feljebb

– hívta fel a figyelmet a Reuters.

Eközben a Federal Reserve tavalyi kamatcsökkentéseinek köszönhetően javult a hitelkereslet is, ennek köszönhetően a csökkenő kamatkörnyezet ellenére a nettó kamatbevétel 3%-kal 14,4 milliárd dollárra nőtt a társaságnál.

A Donald Trump által bevezetett vámok világszerte riadalmat keltettek a befektetési bankárok körében, akik a leginkább kivárásra játszanak most, ami a Bank of America teljesítményén is éreztetheti a a hatását. A Dealogic adatai szerint 2025 első három hónapjában az amerikai M&A-tevékenység 13%-kal esett vissza, és a Bank of America gyorsjelentése alapján a befektetési banki díjbevételei 3%-kal 1,5 milliárd dollárra csökkentek az első negyedévben.

