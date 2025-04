Trükközhetett a betétbiztosítási díjakkal, 540 millió dolláros bírságot kapott az amerikai nagybank

Egy amerikai szövetségi bíró 540,3 millió dollár megfizetésére kötelezte a Bank of Americát egy régóta húzódó perben, amelyet a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) indított, mivel a bank állítólag nem fizette be megfelelő mértékben a betétbiztosítási díjakat - írja a Reuters.

Loren AliKhan washingtoni kerületi bíró hétfőn nyilvánosságra hozott döntése szerint a megítélt összeg a 2013 második negyedévétől 2014 végéig terjedő időszakra vonatkozó járulékokat és kamatokat fedezi.

Az FDIC 2017-ben 1,12 milliárd dollárra perelte a Charlotte-ban (Észak-Karolina) székhellyel rendelkező Bank of Americát, azzal vádolva a pénzintézetet, hogy csökkentette betétbiztosítási hozzájárulásait azáltal, hogy figyelmen kívül hagyott egy 2011-es szabályt, amely megváltoztatta a bankok partnerkockázati kitettségének jelentési módját.

Ez a szabály egyike volt a számos szövetségi reformnak, amelyeket a bankrendszer stabilitásának biztosítása és a 2008-as globális pénzügyi válság megismétlődésének elkerülése érdekében vezettek be.

Az 59 oldalas ítéletben AliKhan elutasította a Bank of America azon állításait, miszerint a szabálynak nem volt észszerű alapja, és hogy az FDIC önkényesen és kiszámíthatatlanul járt el.

A bíró szerint az FDIC-nek nem volt kötelessége "tökéletes mértéket" kidolgozni a bankok potenciális veszteségkitettségének előrejelzésére, és a Bank of America nem állíthatja, hogy "nem kapott megfelelő tájékoztatást a követelményekről".

AliKhan ugyanakkor megállapította, hogy az FDIC túl sokáig várt a 2013 második negyedévét megelőző időszakra vonatkozó követelések érvényesítésével.

A Bank of America határozottan tagadta, hogy szándékában állt volna a fizetések elkerülése.

Az FDIC nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Bár nem kevés összeg, amit be kell fizetnie a Bank of Americának, még így sem éri el a legnagyobb bírságok küszöbét, amit eddig bankokra róttak ki. Épp a Bank of America vezeti egyébként a bírságok listáját, 2014 augusztusában 16,7 milliárd dollárt szabtak ki a nagybankra a jelzálogfedezetű értékpapírok valótlan minősítése és értékesítése miatt, amely ügy a 2008-as válságig nyúlt vissza.

A Bank of America a tervek szerint ma teszi közzé első negyedéves eredményeit.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images