Utódlás: Csányi Péter az OTP új vezérigazgatója

Nagy Viktor 2025. április 25. 11:19

Hat évvel ezelőtt a 2019-es közgyűlés döntött arról, hogy az OTP-nél az elnöki és a vezérigazgatói pozíció külön-külön is betölthető legyen. Ez évekig csak elméleti lehetőség volt, továbbra is Csányi Sándor vitte mindkét pozíciót, több mint három évtizede, 1992 óta. Most viszont lezárul egy korszak, és a ma megtartott ülésén az OTP igazgatósága arról döntött, hogy a két pozíciót ketten töltik be, az elnök Csányi Sándor marad, a vezérigazgatói pozíciót pedig Csányi Sándor fia, Csányi Péter tölti majd be, aki 2016-ban csatlakozott az OTP Bankhoz, és 2021 márciusában lett a bankcsoport vezérigazgató-helyettese.