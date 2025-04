Csányi Sándor véleményt mondott a kormány új lépéseiről

Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke az Azénpénzemnek adott villáminterjúban elárulta, a banki díjstop veszteségét nem hárítják tovább. A készpénzhasználat alapjoggá tételéről elmondta, hogy szerinte ez nem szolgálja se a gazdaság fejlődését, se az ügyfelek kényelmét, se biztonságát, se az adóbevételek könnyebb beszedését, ellenőrzését. Az OTP-t ugyanakkor nem érinti "tragikus, számottevő" teher amiatt, hogy a kormány ATM-telepítési kötelezettséget rótt a bankora, mely szerint minden településen kell lennie legalább egy bankautomatának. Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció itt!