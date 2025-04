Ilyen még nem volt a Gránit Banknál - Mi történt a közgyűlésen?

Portfolio Hitelezés 2025 Május 22-én lesz a Portfolio Hitelezés 2025 konferenciája, amelyen a bank- és hitelközvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

Portfolio: Első olyan közgyűlését tartotta ma a Gránit Bank, amelyen tőzsdei befektetők is jelen voltak és szavaztak. A tőzsdére lépés előtt 1873 részvényesevolt a banknak. Ma hányan vannak, és mekkora befektetői érdeklődés mellett zajlott a – nem sajtónyilvános – éves közgyűlés?

Hegedüs Éva: 2395 részvényese van jelenleg a banknak, az alaptőke arányában a 94 százalékuk volt jelen a közgyűlésen. A tulajdonosok egyhangúlag támogatták az előterjesztéseinket mind a tizenkét meghirdetett napirendi pont esetében, ami nagy elismerés a számunkra. Sikerként élem meg, hogy az első, nyilvános részvénytársaságként megtartott közgyűlésünk zökkenőmentesen és a technika is velünk volt.

Hogy értékelték a közgyűlésen a Gránit Bank előző évi teljesítményét?

Bemutattuk a közgyűlésen a Gránit Bank elmúlt 15 évének és azon belül a 2024-es évnek az eredményeit. A társaság az elmúlt másfél évtizedben a szektorátlagot meghaladó üzleti növekedést ért el, a mérlegfőösszeg például 229 szeresére, a hitelállomány több, mint 1400 szorosára, a saját tőke 70 szeresére emelkedett. Tavaly a Gránit Bank mérlegfőösszeg szempontjából 3,5-szer, a saját tőke tekintetében 4,5-szer gyorsabban nőtt a bankszektor átlagánál. A hitelállomány növekedése 4,3-szerese, a betétállományé pedig 4,6-szorosa volt a szektorátlagnak.

A bankot jellemző innovatív működési modell mellett jól megfér a konzervatívizmus. Nem csak a portfólió minősége igazolja ezt a megközelítését, hanem a likviditáskezelés, valamint a 62%-os hitel/betét arány mutató, amely lényegesen alacsonyabb a piac 100 % körüli értékéhez képest. Tavalyi 23,0%-os saját tőke arányos jövedelmezőségünk meghaladta a hazai bankszektor konszolidált, 19,7%-os átlagát.

A tavalyi célkitűzéseket és a stratégiai pályán szereplő értéknél is jobb, 21,2 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt értünk el.

Sikerült fenntartani a költséghatékonyságot és a hitelportfólió minőségét is?

A bank 2012 óta költséghatékonyabban működik a bankszektor átlagánál az eszközarányos költségszint szempontjából, 2020 óta pedig a szektorátlagot meghaladó költség-bevétel mutatóval rendelkezünk. Eközben folyamatosan fenntartottuk hitelportfóliónk kiváló minőségét, a tavalyi évet mindössze 0,2%-os NPL-rátával zártuk. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a digitális innováció élvonalában legyünk, és úgy gondolom, ez sikerült tavaly is, ennek is köszönhető, hogy tavaly minden negyedik hazai bankszámlát mi nyitottunk. 2024 decemberében az elmúlt 25 év legnagyobb tőkebevonását valósítottuk meg egy IPO keretében, mégpedig úgy, hogy a mobilbankunkon is lehetőség volt a részvényjegyzésre. A hazai bankok közül elsőként ugyanazon applikáción belül kínáljuk daily banking és befektetési szolgáltatásainkat, és határon átnyúló szolgáltatással terjeszkedtünk a nemzetközi piacon, elsőként Romániában vetve meg a lábunkat. Gránit Guru szolgáltatásunk az agentic AI technológiájának a felhasználásával segíti az ügyfelek jelzáloghitel-felvételét, a munkáshitelt, illetve a babaváró hitelt. A számlanyitási szerződés vagy éppen a babaváró és a munkáshitel felvétele, beleértve a szerződéskötést is, lehetséges tisztán digitális formában, a jelzáloghitelek esetében azonban a jogszabályok megváltoztatására is szükség van ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.

Osztalékot nem fizet egyelőre a bank. Ezzel maradéktalanul egyetértettek a részvényesek?

Igen, 100%-ban elfogadták az előterjesztést, amivel a teljes, 21,2 milliárd forintos tavalyi nyereség visszaforgatásáról döntöttek. Ezzel együtt a bank 140 milliárd forint feletti saját tőkéből már közel 60 milliárd származik a bank által megtermelt eredményből. Ahogy korábban is jeleztük,

2027-ben tervezünk osztalékfizetést első ízben a 2026-os eredmény maximum 25%-ának erejéig.

Napirenden volt az alapszabály módosítása is a közgyűlésen. Ezek technikai jellegű változások, vagy van jelentőségük a társaság működése szempontjából?

Teljes mértékben technikai jellegűek voltak ezek, és a jogszabályi előírásokat, illetve a tőzsdei tagságból eredő kötelezettségeinket teljesítettük velük.

Hozott-e jelentősebb személyi változásokat a közgyűlés?

Az egyik felügyelőbizottsági tag lemondása nyomán a részvényesek Benczédi Balázs választották meg a felügyelőbizottság új tagjának. Más személyi kérdés nem került napirendre.

Milyen lesz az idei év? A ma közzétett, vártnál rosszabb GDP-adatok nem könnyítik meg a dolgukat.

Bár idei számszerű céljaink nem nyilvánosak, és tőzsdei társaságként óvatosan kell fogalmaznunk, annyit azért elárulhatok, hogy

a tavalyinál is jobb teljesítményre számítok a Gránit Banktól, a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is.

