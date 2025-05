Nem lágyult meg a Bázeli Bizottság szíve: rövid pórázon marad a svájci óriásbank

A globális bankfelügyeleti szervezet vezetője szerint a svájci tőkekövetelmények nem hátrányosak a helyi bankokra nézve, szemben a UBS érveivel, amely ellenzi a kormány szigorítási terveit – írja a Reuters. A UBS azt nehezményezi, hogy az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az USA nemrég elhalasztotta a Bázel III legújabb verziójának bevezetését, aminek következtében a svájci bankok versenyhátrányba kerülhetnek.

A svájci szabályozás több rugalmasságot biztosít a tőkeelemek minősítésében, mint más országok rendszerei, ezért félrevezető lenne csak a tőkekövetelmények számszerű értékére fókuszálni – nyilatkozta a Reutersnek a UBS ügyében Neil Esho, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság főtitkára.

"A magasabb szám nem feltétlenül jelent nagyobb biztonságot, ha figyelembe vesszük a tőke minőségét" – tette hozzá Esho.

Nem fogadnám el azt az érvet, hogy a svájci bankok hátrányos helyzetben lennének más bankokhoz képest.

Esho rámutatott, hogy a UBS-nek tavaly a kockázattal súlyozott eszközök 14,82%-át kellett Tier 1 tőkeként tartania, ami több, mint a Deutsche Bank 13,20%-a, de kevesebb, mint az amerikai Morgan Stanley 15%-a. Esho arra is felhívta a figyelmet, hogy a svájci szabályok például nagyobb arányban engednek beépíteni Additional Tier 1 kötvényeket a tőkébe, szemben más országokkal, amelyek inkább a Core Equity Tier 1 formákat preferálják.

A bázeli vezető megjegyzései a júniusra várt hivatalos svájci szabályozási javaslat vitájában is szerepet játszhatnak. Ugyanakkor leszögezte, hogy nem az ő dolga tanácsot adni a kormányoknak.

Elemzők szerint a UBS-nek a jelenlegi szabályok mellett is egyre több tőkét kell majd tartania: Stefan Stalmann, az Autonomous elemzője 2030-ra 16,27%-os arányt becsül.

A UBS szerint egy új "extrém" szabályozás esetén a Tier 1 arány akár 22,4%-ra is emelkedhet.

A UBS a Credit Suisse 2023-as összeomlását követő svájci kormányzati tervek szerint akár 40 milliárd dollár többlettőkét is kénytelen lehet tartani a fúzió előtti szinthez képest. A bank elnöke, Colm Kelleher a legutóbbi közgyűlésen azt állította, hogy a jelenlegi "Swiss Finish", vagyis a nemzetközi szabályok svájci alkalmazásának sajátos formája már most is hátráltatja a bankot.

A Bázeli Bizottság főtitkára viszont támogatni látszik a svájci kormány terveit, miszerint a UBS-nek több tőkét kellene Svájcban tartania. Esho szerint a bázeli keretrendszer biztosítja, hogy a bankoknak elegendő tőkéjük legyen a teljes konszolidált csoportban, de nem garantálja, hogy ott van a tőke, ahol szükség van rá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images