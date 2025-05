Jelentett a Raiffeisen, kiderült, mire számítanak Bécsben

Összességében 705 millió eurós, Oroszország nélkül 260 millió eurós konszolidált nyereséget ért el az első negyedévben a Raiffeisen Bank International - előbbi erősebb, utóbbi gyengébb az egy évvel korábbinál. Az osztrák bankcsoport alapvető bevételei stabilan maradtak, miközben folytatódott az orosz tevékenység leépítése, és 2025-ös kilátásain sem változtatott az osztrák bankcsoport. A magyar leánybank nyeresége 54-ről 33 millió euróra esett vissza, ami főként a csökkenő nettó kamatbevétel eredménye.

Közzétette első negyedéves gyorsjelentését a Raiffeisen, amely ezúttal is tartalmaz a csoport egészére vonatkozó, illetve Oroszország nélkül számolt eredményeket is. A kettő között még mindig nagy a különbség, elsősorban a nyereség szintjén, hiszen az orosz leánybank a csoport adózás előtti eredménynek még mindig az 55%-át hozta. Az ottani leánybank nettó kamatbevételei még nőttek is 89 millió euróval az egy évvel korábbihoz képest, miközben ügyfélhitel-állománya egy év alatt 5,8 milliárdról 4,9 milliárd euróra csökkent, a leépítés tehát gyors ütemben haladt előre a keleti piacon.

A teljes konszolidált nyereség 664 millióról 705 millió euróra nőtt, az Oroszország nélkül számított viszont 303 millióról 260 millióra csökkent.



A magyar leánybank nyeresége 54-ről 33 millió euróra esett vissza, ami főként a csökkenő nettó kamatbevétel eredménye. Csoportszinten a bank nettó kamatbevétele az első negyedévben 5,3%-kal, nettó díj- és jutalékbevétele 4,4%-kal, működési bevételei összességében 6,0%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.

Az általános működési költségek egy év alatt 8,2%-kal emelkedtek, a nem teljesítő kitettségek aránya 2,1%-ról 1,9%-ra csökkent három hónap alatt, a céltartalékok némi emelkedése tehát óvatossági megfontolásokat tükröz.

A bankcsoport tőkearányos megtérülése az orosz leánybankkal együtt 15,0% volt, csakúgy, mint egy évvel korábban.

A társaság közleménye az alábbiakat emelte ki:

a bankcsoport bevételei stabilan alakultak, folytatódott az orosz üzletág leépítése,

Oroszország nélkül (core Group) 260 millió eurós konszolidált nyereséget ért el a bankcsoport az első negyedévben,

az alacsonyabb piaci kamatkörnyezet ellenére a bankcsoport nettó kamatbevételei stabilan maradtak az előző negyedévihez képest, és 1046 millió eurón álltak az első negyedévben, miközben a nettó díj- és jutalékbevételek kis mértékben csökkentek,

a core Group céltartalékképzési rátája 20 bázispont lett, beleértve a 71 millió eurónyi további elővigyázatossági tartalékot is,

a CET1 tőkeráta Oroszország nélkül 15,9%-on, csoportszinten 18,8%-on áll,

2024 vége óta tovább csökkent az orosz kitettség: az ügyfélhitelek 4%-kal, az ügyfélbetétek 9%-kal apadtak helyi devizában számolva,

az S&P-nél A- negatívról A- stabilra javította a bank besorolását, ami a jelentős üzletmenet-csökkenést tükrözi Oroszországban, a sikeres kilépést a fehérorosz piacról, illetve az RBI robusztus megfelelőségi rendszerét,

a 2025-ös kilátások változatlanok.

A teljes bankcsoport hitelállománya 0,5%-kal nőtt, betétállománya 0,8%-kal csökkent, mérlegfőösszege 0,7%-kal emelkedett egy év alatt.

Ahogy az elmúlt hetekben beszámoltunk róla, a Raiffeisennek van egy peres „Rasperia-ügye” is Oroszországban, a fellebbviteli bíróság április 25-én helyben hagyta az alacsonyabb szintű bírtóság döntését, ennek értelmében a társaságtól 1,87 milliárd eurónyi rubelt vont el az orosz jegybank a Rasperia javára. Az orosz leánybank fellebbezést nyújtott be Oroszországban, az RBI Csoport pedig Ausztriában keres további jogorvoslatot. Az ügynek ezért jelen állapot szerint nincs további eredményhatása a bankra a negyedik negyedévben már elszámolt 840 millió eurós céltartalékon túl.

A Raiffeisen árfolyama a bécsi tőzsdén idén 27%-os, az elmúlt egy évre visszatekintve 43%-os emelkedést mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten