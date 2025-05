Mostani formájában megszűnhet a milliók által kedvelt fizetési megoldás?

Nagy-Britannia 2025-től szabályozza a "vásárolj most, fizess később" (BNPL) típusú szolgáltatásokat, ez erősebb jogokat és nagyobb védelmet biztosíthat a vásárlóknak a korábban szabályozatlan hitelezési formával szemben – írja a Reuters. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!