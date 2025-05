Hiába ismerjük fel a jeleket, egyre több magyart vernek át

Bár egyre több kibercsalásra figyelmeztető jelet ismer fel a magyar lakosság, továbbra is nő azoknak az aránya, akik károsultakká válnak – derül ki a CIB Bank legfrissebb felméréséből. A pénzintézet szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az elkövetési módszerek is folyamatosan finomodnak. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!