Beadta a derekát a nagybank: jön a bitcoin a kriptók nagy ellenségénél

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója bejelentette, hogy a bank lehetővé teszi ügyfelei számára a bitcoin vásárlását, annak ellenére, hogy korábban élesen kritizálta a kriptovalutákat - tudósított a Finextra .