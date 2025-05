Bejelentették: 600 milliós pénzügyi alapot hoznak létre a bankok és a biztosítók a babaváró hiteleseknek

Sikeres volt a kormánynak a Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ) a magyar családok érdekében folytatott egyeztetése, aminek eredményeképpen egy 600 millió forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz élethelyzetbe került családok támogatására - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten.

Hankó Balázs az egyeztetést követő tájékoztatón elmondta: a kormány a pénzügyi alap létrehozását az olyan váratlan élethelyzetek kialakulására tekintettel kezdeményezte, mint valamelyik vagy mindkét szülő váratlan halála, vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése. Ez pedig méltányossági alapon,

a váratlan élethelyzetek bekövetkezése esetén teszi lehetővé a babaváró támogatások tőketartozásának elengedését.

A magyar kormány elkötelezett a családok támogatása mellett, minden élethelyzetben a családok oldalán áll - fűzte hozzá a miniszter.

Elmondta, hogy az egyeztetésen a kormány azt kezdeményezte, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében egy olyan pénzügyi alapot hozzanak létre, amely az ehhez hasonló váratlan élethelyzetekben a babaváró támogatások tőketartozásának elengedését teszi lehetővé, méltányossági alapon. Az egyeztetés eredményeként a bankszövetség és a MABISZ egy 600 millió forintos pénzügyi alapot hozott létre, amelyet a Magyar Államkincstár kezel majd.

Ez az alap azon családok rendelkezésére áll majd, amelyeknél ezek a méltányossági okok az elmúlt két évben fennálltak - mondta a tárcavezető, hozzáfűzve, ez a pénzügyi keret a következő évben is rendelkezésre fog állni.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára azt hangsúlyozta, hogy a társadalom alapja a család, és vélekedésük szerint csak az a gazdaság lehet sikeres, amelynek a társadalma erős, ehhez pedig minél több gyermekre van szükség. Kiemelte: adódhatnak olyan rendkívüli élethelyzetek, amikor mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Szocális és családügyi kérdésekben a Kulturális és Innovációs Minisztérium a "társadalom hangja", és ezt a hangot meghallva a bankszövetség, a pénzügyi szektor 480 millióval járult hozzá ehhez a 600 milliós alaphoz. A MABISZ-szal együttműködve olyan összetett biztosítási-pénzügyi konstrukciókat alakítanak ki, amely valamennyi lehetséges élethelyzetet lefedi - ismertette.

Holló Bence, a MABISZ elnöke fő társadalmi felelősségüknek nevezte a magyar családok anyagi biztonságát, kiszolgáltatottságának csökkentését. Hozzáfűzte: arra is fel kívánják hívni a figyelmet, hogy az emberek ne csak vagyontárgyaikat, hanem az életüket, a családjuk egészségét is hosszú távon biztosítsák. Vélekedése szerint az életbiztosítások fontossága most egy jó apropót kapott. Elmondta, hogy a MABISZ a pénzügyi alaphoz 120 millió forinttal járult hozzá.

A tájékoztatón jelen volt Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás